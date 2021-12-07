Бывшая ученица Тутберидзе стала тренером в возрасте 16 лет
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Канышева присоединилась к тренерской команде «Лиги фигурного катания», сообщается на странице школы в Instagram.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Канышева присоединилась к тренерской команде «Лиги фигурного катания», сообщается на странице школы в Instagram.
Экс-фигуристка работает помощником тренера со старшей и младшей спортивными группами вместе со специалистами Полиной Глушак и Максимом Беляковым.
Канышева выиграла бронзовую медаль Финала юниорского Гран-при под руководством Светланы Пановой в сезоне-2018/19 в одиночном катании, с 2019 года она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В сезоне-2021/22 16-летняя фигуристка выступала в танцах на льду с Андреем Пылиным.