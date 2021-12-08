Журова: «Пусть Плющенко и Тутберидзе воюют, если благодаря этому у нас будет еще больше медалей»

«Сегодня в российском фигурном катании огромная конкуренция — как среди спортсменов, так и среди тренеров. Но каждый человек по-разному вступает в эту конкуренцию: кто-то выносит все подробности на публику, а кто-то, как Этери Тутберидзе, лишний раз к себе никого не подпускает и не выдает секреты. Тот же Женя Плющенко, например, готов делиться всем этим и часто открыто высказывается. Это просто разные подходы, ничего страшного в этом нет.



Более того, интересно, что одним спортсменам абсолютно точно походит открытость и обстановка, которую создает Плющенко и его команда, а другим — исключительно подход Этери. И их не нужно сравнивать, сталкивать и ссорить — к каждому из них придут свои спортсмены. Это хорошо, что у нас в стране есть такие разные лагеря.



Не нужно забывать, что есть еще Алексей Николаевич Мишин — у него тоже индивидуальный подход. Что-то среднее между подходами Тутберидзе и Плющенко. В общем, я убеждена, что воевать им, конечно, просто так не нужно. Только если эта война сделает их еще крепче и медалей у нас будет еще больше. В этом случае пусть воюют», — сказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.