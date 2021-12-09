Рудковская о словах Тарасовой про Гном Гномыча: «Понимаю, раньше в советских спортшколах можно было так унижать детей, но сейчас другое время»

«Уже третьи сутки не утихает история, связанная с интервью Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая на федеральном канале упоминала меня (в весьма странном контексте), моего мужа и нашего 8-летнего сына. Я ей была вынуждена ответить по двум причинам: во-первых, в некоторых своих ответах она давала совершенно неправдивую информацию, тем самым вводив телезрителей в заблуждение. Во-вторых, она давала оценку нашему 8-летнему сыну, что я тоже считаю некорректным.



Я и мой муж ко всем относимся с уважением и никого не трогаем, но все время трогают нас. На вопрос Татьяны Анатольевны журналисту о том, кто я такая, я доношу инфо — я совладелец частной академии “Ангелы Плющенко”, продюсер и совладелец всех ледовых шоу Евгения Плющенко, менеджер и партнер в бизнесе Димы Билана, группы “Градусы”, Юлианны Карауловой. Больше 15 лет вхожу в двадцатку самых популярных и цитируемых женщин России. Единственный продюсер в России, которая вместе с Димой Биланом выиграла Евровидение. Мама четырех сыновей, в том числе того самого мальчика, который как кость в горле даже у такого уважаемого тренера.



Я понимаю, что сейчас всем нужны рейтинги, но давать оценку будущей спортивной карьере нашему 8-летнему сыну в эфире передачи, как минимум, считаю, не этично. Выйдет он на юниорские старты — говорите, что хотите! Понимаю, что раньше в советских спортшколах можно было так унижать детей, но сейчас другое время! И многие не менее уважаемые тренеры со всего мира, с которыми общается мой муж, категорически не согласны с такой точкой зрения относительно Саши.



Этот пост я пишу для того, чтобы донести следующее — я всегда встану на защиту своей семьи и своих детей, кто бы ни был мой оппонент! Вне зависимости от его заслуг, статуса и прочих регалий. Даже таким людям нужно думать, что и про кого они говорят, тем более если это касается детских чувств и переживаний. Думаю, что все мамы меня поймут, да, думаю и папы, и бабушки, и дедушки тоже! Прошу СМИ более не доставать всех по этому вопросу! Заранее благодарна!» — написала Рудковская.