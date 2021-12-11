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10:40 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева о том, что в интервью назвала болельщиков тупыми: «Не помню, чтобы такое говорила. И не считаю нужным это пояснять»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что не помнит, чтобы называла своих болельщиков «тупыми» в интервью.

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Источник: РИА "Новости"

В начале декабря в интервью ютуб-каналу «Макарена» Медведева сказала: «Самое ужасное — неудачный старт, и начинается… “Женечка, в следующий раз у тебя все получится”. Да не будет следующего раза, вы что, тупые, что ли?».

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— Вы недавно давали интервью вместе с Милохиным и сказали фанатам что-то вроде: «Вы тупые!» Кто-то даже на вас обиделся. Что вы имели в виду?

— Во-первых, я не помню, чтобы такого говорила. Возможно, пересмотрю интервью — явно и очевидно, что я не могла заявить об этом прямым текстом, что мои болельщики — тупые. Это прям… ну нет. Во-вторых, не считаю нужным это пояснять. Стоять и оправдываться? Не думаю, что это нужно. Большинство людей поняли, что я имею в виду. И на этом стоит остановиться, — рассказала Медведева.

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