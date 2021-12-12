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10:21 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Задумалась закрыть инстаграм. Очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что может закрыть инстаграм из-за комментариев под постами.

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Источник: РИА "Новости"

«Реклама и поддержка социальных проектов, которые мне нравятся, — это часть моей работы. Многие говорят о любви и уважении ко мне, так вот я прошу уважать мой выбор и мои решения. Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь — территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть инстаграм», — написала Загитова.

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