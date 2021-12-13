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11:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова задумалась над уходом из Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что ей не нравится реакция пользователей на рекламу в ее социальных сетях. Об этом она сообщила в сторис в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

19-летняя спортсменка подчеркнула, что поддержка социальных проектов и реклама являются частью ее работы. Она отметила, что ей не нравится реакция пользователей на подобные посты.

Загитова столкнулась с резкой критикой из-за публикаций рекламного характера и призвала пользователей уважать ее выбор. «Мне очень неприятно наблюдать за тем, во что превратились комментарии под постами», — добавила она. Также Загитова допустила, что может уйти из Instagram.

По состоянию на 12 декабря, последний пост в Instagram Загитовой посвящен проекту «Стань самозанятым». Также известно, что олимпийская чемпионка сотрудничает с рядом брендов. В частности, со спортивной компанией Puma.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Сейчас спортсменка работает ведущей в шоу «Ледниковый период».

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