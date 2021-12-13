Загитова задумалась над уходом из Instagram

19-летняя спортсменка подчеркнула, что поддержка социальных проектов и реклама являются частью ее работы. Она отметила, что ей не нравится реакция пользователей на подобные посты.

Загитова столкнулась с резкой критикой из-за публикаций рекламного характера и призвала пользователей уважать ее выбор. «Мне очень неприятно наблюдать за тем, во что превратились комментарии под постами», — добавила она. Также Загитова допустила, что может уйти из Instagram.

По состоянию на 12 декабря, последний пост в Instagram Загитовой посвящен проекту «Стань самозанятым». Также известно, что олимпийская чемпионка сотрудничает с рядом брендов. В частности, со спортивной компанией Puma.