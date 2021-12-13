Косторная не примет участия в чемпионате России

Косторная не примет участия в чемпионате России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).