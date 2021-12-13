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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная не примет участия в чемпионате России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Подробности травмы 18-летней фигуристки не уточняются.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 23—26 декабря.

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