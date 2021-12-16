Россия не пускает фигуристов выступать за рубежом. Защита своих интересов или крепостное право?
Спорная практика протекционизма, ломающая карьеры.
Спорная практика протекционизма, ломающая карьеры.
В последнее время мы регулярно слышим о желании фигуристов из России сменить спортивное гражданство. Обратная сторона огромной конкуренции в нашей стране: не все видят для себя шанса выступить за Родину хотя бы на этапе «Гран-при», не говоря уже о чемпионатах Европы и мира. Единственная возможность для них показать себя — это попробовать свои силы в другой сборной. Мы уже видели, как за Грузию побеждает Анастасия Губанова, совсем скоро за Швейцарию дебютирует Егор Мурашов. Однако не у всех переход проходит гладко. Многие спортсмены получают отказ на смену сборной от Федерации фигурного катания России, что ставит их карьеру под удар. Но зачем ФФККР нужно их насильно удерживать?
О проблемах с переходом мы узнали от парника Александра Коровина. О его согласии выступать за Филиппины в дуэте с местной фигуристкой Изабеллой Гамес из официального твиттера Союза конькобежцев Филиппин. В небольшом интервью для местных соцсетей общалась только Изабелла, сам Коровин стоял рядом с ней и не стал ничего говорить. Затем сразу несколько российских СМИ (в том числе и «СЭ») связались с Александром с просьбой прокомментировать последние новости. Коровин отказался и дал понять, что еще не все вопросы урегулированы и пока что нужно подождать решения всех юридических вопросов, прежде чем отвечать на вопросы журналистов. Судя по тому, что на международные старты пара Гамес/Коровин так пока и не выходила, проблемы не решены до сих пор.
Сложности и у бывшей российской партнерши Коровина Алисы Ефимовой. Заявку на смену спортивного гражданства Алиса подала еще в октябре прошлого года, однако официального ответа от ФФККР она так и не дождалась. Тем не менее Ефимова решительнее в своих действиях. Она открыто говорит о том, что российская федерация фигурного катания удерживает ее против воли, и вышла на чемпионат Германии в паре со своим новым партнером Рубеном Бломмартом, несмотря на запреты от России. Технически нарушений в этом нет, поскольку на национальные старты санкции ISU не распространяются. Возможно, президента федерации Александра Горшкова обидел тот факт, что он узнал о желании чемпионки Универсиады-2019 переехать в Европу из интернета.
И наконец последняя история. Этим летом из группы Евгения Рукавицына в Италию перебралась Мария Талалайкина. О своем решении она не сообщала ни тренеру, ни федерации, за что сразу же получила ответную реакцию. Еще в августе гендиректор ФФККР заявил, что разрешения на переход Мария от него не получала. Недавно в беседе с «СЭ» близкая подруга Талалайкиной Елизавета Нугуманова, с которой они вместе работали в группе Рукавицына, заявила, что у Марии есть сложности с переходом в новую сборную. «К сожалению, не все так просто, и с переходом есть проблемы. Но надеюсь, все как можно скорее решится», — сказала Нугуманова. Сама Талалайкина от комментариев отказалась и, кроме того, удалила свою страницу в Instagram. Тренер Ангелина Туренко, которая помогает Талалайкиной освоиться в Европе, также просит немного подождать, пока все не прояснится.
Талалайкина на крупных стартах за Россию не выступала и долгое время была вне орбиты большого спорта. Однако с недавнего времени любой спортсмен, выступавший в последние два сезона на чемпионате или первенстве страны, не имеет права менять спортивное гражданство без согласования с национальной федерацией. Эти изменения в регламенте ISU утверждали, кстати, после предложения от ФФККР. Не удивительно, что Россия первая же этой практикой протекционизма и решила воспользоваться. Отныне спортсменка, чьим главным достижением в карьере можно назвать бронзу в финале Кубка России, обязана получать разрешение от федерации перед выездом за рубеж. Ефимова с Коровиным — чемпионы Универсиады в Красноярске, но студенческие старты вне ведения ISU. Однако на челленджерах пара действительно была, как и на одном этапе «Гран-при». В их случае желание чиновников сохранить спортсменов объяснить проще.
И все же у нас и так достаточный резерв в парном катании, и Алиса с Александром не очень-то вписывались в сложившуюся конкуренцию Тамары Москвиной, Нины Мозер и Этери Тутберидзе. Более того, их пути в спорте разошлись почти два года назад, и шансы, что с новыми партнерами Ефимова с Коровиным стали бы в России членами сборной, минимальны. Еще меньше шансов пробиться хотя бы на один этап «Гран-при» в родной стране был у Талалайкиной. Ее лучшие результаты в карьере не преодолевают отметку даже в 200 баллов за сумму двух программ. С учетом того, что четверные и тройной аксель у нас сейчас суммарно исполняют больше 20 человек, без резкого (на грани с волшебным) прогресса Мария будет здесь лишней. В то время как в Италии после завершения карьеры Каролиной Костнер наблюдается кризис в женском одиночном, и крепкая россиянка была бы им очень кстати.
Также и в Германии уход олимпийских чемпионов привел к провалу в парах, а на Филиппинах фигурное катание и вовсе строят почти с нуля. Наши фигуристы своим переездом не просто спасают свои карьеры. Они спасают и мировое фигурное катание, не давая ему замкнуться в пределах трех стран — России, США и Японии. Желание сохранить таланты у себя от наших чиновников можно поприветствовать, при этом каждый случай нужно рассматривать очень внимательно. Бывают истории, когда отряд не заметил бы потери бойца, а в другой сборной этот боец получил бы шанс на развитие. Единственный спортивный риск для нас — это усиление той же Италии в командном турнире, но запас прочности у нас такой большой, что это звучит как минимум забавно. Лучшим вариантом решения проблемы был бы прозрачный и понятный механизм финансовых компенсаций за переходы по аналогии с игровыми видами. Но здесь все упирается в экономику, и она в фигурном катании сейчас не в лучшем положении. Особенно на фоне пандемии.
Рустам Имамов