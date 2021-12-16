Россия не пускает фигуристов выступать за рубежом. Защита своих интересов или крепостное право?

В последнее время мы регулярно слышим о желании фигуристов из России сменить спортивное гражданство. Обратная сторона огромной конкуренции в нашей стране: не все видят для себя шанса выступить за Родину хотя бы на этапе «Гран-при», не говоря уже о чемпионатах Европы и мира. Единственная возможность для них показать себя — это попробовать свои силы в другой сборной. Мы уже видели, как за Грузию побеждает Анастасия Губанова, совсем скоро за Швейцарию дебютирует Егор Мурашов. Однако не у всех переход проходит гладко. Многие спортсмены получают отказ на смену сборной от Федерации фигурного катания России, что ставит их карьеру под удар. Но зачем ФФККР нужно их насильно удерживать?

Алиса Ефимова и Александр Коровин | Источник: Спорт-Экспресс

Пара Ефимова/Коровин разъехалась по свету

О проблемах с переходом мы узнали от парника Александра Коровина. О его согласии выступать за Филиппины в дуэте с местной фигуристкой Изабеллой Гамес из официального твиттера Союза конькобежцев Филиппин. В небольшом интервью для местных соцсетей общалась только Изабелла, сам Коровин стоял рядом с ней и не стал ничего говорить. Затем сразу несколько российских СМИ (в том числе и «СЭ») связались с Александром с просьбой прокомментировать последние новости. Коровин отказался и дал понять, что еще не все вопросы урегулированы и пока что нужно подождать решения всех юридических вопросов, прежде чем отвечать на вопросы журналистов. Судя по тому, что на международные старты пара Гамес/Коровин так пока и не выходила, проблемы не решены до сих пор.

Сложности и у бывшей российской партнерши Коровина Алисы Ефимовой. Заявку на смену спортивного гражданства Алиса подала еще в октябре прошлого года, однако официального ответа от ФФККР она так и не дождалась. Тем не менее Ефимова решительнее в своих действиях. Она открыто говорит о том, что российская федерация фигурного катания удерживает ее против воли, и вышла на чемпионат Германии в паре со своим новым партнером Рубеном Бломмартом, несмотря на запреты от России. Технически нарушений в этом нет, поскольку на национальные старты санкции ISU не распространяются. Возможно, президента федерации Александра Горшкова обидел тот факт, что он узнал о желании чемпионки Универсиады-2019 переехать в Европу из интернета.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTDi3RvApoO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTDi3RvApoO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTDi3RvApoO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Bella Gamez (@isabellagamez)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы ограничиваем спортсменов без опыта в больших турнирах

И наконец последняя история. Этим летом из группы Евгения Рукавицына в Италию перебралась Мария Талалайкина. О своем решении она не сообщала ни тренеру, ни федерации, за что сразу же получила ответную реакцию. Еще в августе гендиректор ФФККР заявил, что разрешения на переход Мария от него не получала. Недавно в беседе с «СЭ» близкая подруга Талалайкиной Елизавета Нугуманова, с которой они вместе работали в группе Рукавицына, заявила, что у Марии есть сложности с переходом в новую сборную. «К сожалению, не все так просто, и с переходом есть проблемы. Но надеюсь, все как можно скорее решится», — сказала Нугуманова. Сама Талалайкина от комментариев отказалась и, кроме того, удалила свою страницу в Instagram. Тренер Ангелина Туренко, которая помогает Талалайкиной освоиться в Европе, также просит немного подождать, пока все не прояснится.

Талалайкина на крупных стартах за Россию не выступала и долгое время была вне орбиты большого спорта. Однако с недавнего времени любой спортсмен, выступавший в последние два сезона на чемпионате или первенстве страны, не имеет права менять спортивное гражданство без согласования с национальной федерацией. Эти изменения в регламенте ISU утверждали, кстати, после предложения от ФФККР. Не удивительно, что Россия первая же этой практикой протекционизма и решила воспользоваться. Отныне спортсменка, чьим главным достижением в карьере можно назвать бронзу в финале Кубка России, обязана получать разрешение от федерации перед выездом за рубеж. Ефимова с Коровиным — чемпионы Универсиады в Красноярске, но студенческие старты вне ведения ISU. Однако на челленджерах пара действительно была, как и на одном этапе «Гран-при». В их случае желание чиновников сохранить спортсменов объяснить проще.

Мария Талалайкина | Источник: Спорт-Экспресс

Лучший вариант решения проблемы — финансовые компенсации

И все же у нас и так достаточный резерв в парном катании, и Алиса с Александром не очень-то вписывались в сложившуюся конкуренцию Тамары Москвиной, Нины Мозер и Этери Тутберидзе. Более того, их пути в спорте разошлись почти два года назад, и шансы, что с новыми партнерами Ефимова с Коровиным стали бы в России членами сборной, минимальны. Еще меньше шансов пробиться хотя бы на один этап «Гран-при» в родной стране был у Талалайкиной. Ее лучшие результаты в карьере не преодолевают отметку даже в 200 баллов за сумму двух программ. С учетом того, что четверные и тройной аксель у нас сейчас суммарно исполняют больше 20 человек, без резкого (на грани с волшебным) прогресса Мария будет здесь лишней. В то время как в Италии после завершения карьеры Каролиной Костнер наблюдается кризис в женском одиночном, и крепкая россиянка была бы им очень кстати.

Также и в Германии уход олимпийских чемпионов привел к провалу в парах, а на Филиппинах фигурное катание и вовсе строят почти с нуля. Наши фигуристы своим переездом не просто спасают свои карьеры. Они спасают и мировое фигурное катание, не давая ему замкнуться в пределах трех стран — России, США и Японии. Желание сохранить таланты у себя от наших чиновников можно поприветствовать, при этом каждый случай нужно рассматривать очень внимательно. Бывают истории, когда отряд не заметил бы потери бойца, а в другой сборной этот боец получил бы шанс на развитие. Единственный спортивный риск для нас — это усиление той же Италии в командном турнире, но запас прочности у нас такой большой, что это звучит как минимум забавно. Лучшим вариантом решения проблемы был бы прозрачный и понятный механизм финансовых компенсаций за переходы по аналогии с игровыми видами. Но здесь все упирается в экономику, и она в фигурном катании сейчас не в лучшем положении. Особенно на фоне пандемии.