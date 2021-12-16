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16:56 (мск), источник: Sport24

Ягудин обратился к Тарасовой: «Вся наша любовь с вами»

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

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Источник: РИА "Новости"

«Вся наша любовь с вами», — написал Ягудин в инстаграме, выложив также фотографию с Тарасовой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что Тарасова из-за плохого самочувствия пропустила съемки полуфинала и финала шоу «Ледниковый период», где она является членом жюри.

Тарасова тренировала Ягудина, который является олимпийским чемпионом — 2002 и четырехкратным чемпионом мира.

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