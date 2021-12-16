Ягудин обратился к Тарасовой: «Вся наша любовь с вами»
Бывший российский фигурист Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Бывший российский фигурист Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
«Вся наша любовь с вами», — написал Ягудин в инстаграме, выложив также фотографию с Тарасовой.
Ранее стало известно, что Тарасова из-за плохого самочувствия пропустила съемки полуфинала и финала шоу «Ледниковый период», где она является членом жюри.
Тарасова тренировала Ягудина, который является олимпийским чемпионом — 2002 и четырехкратным чемпионом мира.