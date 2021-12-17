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13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ISU объявил об окончательной отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию в этом сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте объявил об отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию.

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Источник: AFP 2021

Соревнования должны был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.

Как отмечается, был вариант переноса финала на конец сезона, однако договориться с хозяевами этапов «Гран-при» не удалось.

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Источник: финал серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке будет отменен

В заявлении Международного союза конькобежцев подчеркивается, что после объявления 2 декабря 2021 года об отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке (Япония) ISU оценил возможность переноса мероприятия на конец сезона и обратился к шести членам группы союза по проведению «Гран-при», чтобы узнать, смогут ли они принять соревнования.

Несмотря на все усилия, не удалось найти решения и договориться о проведении турнира. По этой причине совет ISU решил отменить финал «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2021/2022.

«ISU сожалеет, что провести мероприятие в этом сезоне не представляется возможным, и благодарит членов ISU за их усилия и сотрудничество», — отметили в союзе.

Напомним, ISU 2 декабря объявил об отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке (Япония). Причина — эпидемиологическая ситуация на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон». В связи с тем что японские власти с 30 ноября закрыли границы для иностранцев из-за риска распространения инфекции, возникли сложности с организацией мероприятия.

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