ISU объявил об окончательной отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию в этом сезоне

Соревнования должны был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.

Как отмечается, был вариант переноса финала на конец сезона, однако договориться с хозяевами этапов «Гран-при» не удалось.

В заявлении Международного союза конькобежцев подчеркивается, что после объявления 2 декабря 2021 года об отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке (Япония) ISU оценил возможность переноса мероприятия на конец сезона и обратился к шести членам группы союза по проведению «Гран-при», чтобы узнать, смогут ли они принять соревнования.

Несмотря на все усилия, не удалось найти решения и договориться о проведении турнира. По этой причине совет ISU решил отменить финал «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2021/2022.

«ISU сожалеет, что провести мероприятие в этом сезоне не представляется возможным, и благодарит членов ISU за их усилия и сотрудничество», — отметили в союзе.