Стали известны подробности состояния Татьяны Тарасовой
Состояние специалиста ухудшилось 15 декабря.
Состояние специалиста ухудшилось 15 декабря.
Стали известны подробности состояния Татьяны Тарасовой. Об этом сообщает РЕН ТВ. Ей вызвали скорую из-за высокого давления и болей в груди, но медики не стали госпитализировать ее и оставили лечиться дома.
При этом, по данным РИА Новости, Тарасову госпитализировали во второй раз за последние две недели.
В конце ноября тренер планировала ехать в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Тарасова попала в больницу, но покинула ее через два дня после прохождения процедур.
16 декабря Тарасова вышла на связь и рассказала о своем состоянии. Она поблагодарила всех за беспокойство и заверила, что с ней все в порядке.
О госпитализации Тарасовой стало известно 17 декабря. Сообщалось, что тренер находится в одной из московских больниц уже неделю. Специалиста госпитализировали после того, как ей стало плохо на съемках шоу «Ледниковый период», где она является председателем жюри.