Стали известны подробности состояния Татьяны Тарасовой. Об этом сообщает РЕН ТВ. Ей вызвали скорую из-за высокого давления и болей в груди, но медики не стали госпитализировать ее и оставили лечиться дома.

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При этом, по данным РИА Новости, Тарасову госпитализировали во второй раз за последние две недели.

В конце ноября тренер планировала ехать в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Тарасова попала в больницу, но покинула ее через два дня после прохождения процедур.

16 декабря Тарасова вышла на связь и рассказала о своем состоянии. Она поблагодарила всех за беспокойство и заверила, что с ней все в порядке.