«Мы сильны как никогда»: как прошел 2021 год в фигурном катании

Без чемпионата Европы

Еще в декабре 2020-го стало известно, что из-за коронавируса не состоится чемпионат Европы-2021, который планировался на конец января и должен был пройти в хорватском Загребе. Это означало, что россияне Алена Косторная, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым остались действующими чемпионами континента на второй год.

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Первым по-настоящему важным для российских спортсменов стартом в новом году стал финал Кубка России, где определялись обладатели путевок на мартовский чемпионат мира. Освобождены от турнира были только чемпионы страны: Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Александра Степанова с Иваном Букиным. Они на мировое первенство квалифицировались автоматически. Не поехала на финал национального Кубка и Александра Трусова — несмотря на то, что ей места в сборной никто не гарантировал. Она долечивала травму. В той же ситуации оказались Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро и Бойкова с Козловским. Правда, все они в итоге в чемпионате мира поучаствовали-таки.

Наибольшая интрига на Кубке сопровождала соревнования девушек-одиночниц. За победу боролись юниорки из группы Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева. При этом на путевку в Стокгольм они не претендовали из-за возраста, и ее оспаривали Косторная и Елизавета Туктамышева. 24-летняя ученица Алексея Мишина оказалась готова к старту куда лучше и в итоговом протоколе «привезла» сопернице сразу 16 баллов, обеспечив себе участие в чемпионате мира.

Пожалуй, наиболее запоминающийся момент того турнира — Косторная плачет в kiss-and-cry после сорванной короткой программы. Это был последний старт, на который спортсменку выводил Евгений Плющенко. Вскоре стало известно, что Алена возвращается в «Хрустальный»: Этери Тутберидзе взяла ее на испытательный срок, который фигуристка успешно выдержала.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Косторная: слезы после шестого места

Интересно, что победивший в финале Кубка в мужском катании 17-летний Евгений Семененко, практически не имевший на тот момент международного опыта, тоже получил шанс проявить себя на чемпионате мира. Это решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) критиковали, однако, как выяснилось позже, зря.

В танцах притязания на поездку в Стокгольм подтвердили Синицина и Кацалапов, в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Сюрпризы и радости

Чемпионат мира стал единственным крупным стартом года и для сборной России окончился триумфально. Отечественные фигуристы выиграли три из четырех золотых наград: Щербакова победила в женском одиночном, Синицина и Кацалапов — в танцах, Мишина и Галлямов — в парах.

Сил и эмоций почти не осталось, мы счастливы! Мы прошли через много испытаний вместе ради этой победы. Спасибо всем, кто мысленно был с нами и верил в нашу победу! Вы придаете нам сил и уверенности Даниил Глейхенгауз хореограф группы Тутберидзе — о победе Щербаковой на ЧМ

При этом не обошлось без сюрпризов, причем как приятных, так и не очень. К первым нужно отнести серебро Туктамышевой, которая не участвовала в мировых первенствах с 2015 года (тогда она стала чемпионкой). Теперь ученица Мишина, по ее собственному признанию, поверила в себя. Именно эта медаль открыла перед ней перспективы борьбы за поездку в Пекин. Порадовала болельщиков и Трусова, которая, оказавшись далеко за пределами тройки после короткой программы, смогла справиться с четверными прыжками в произвольной и завоевала бронзу. Для нее, как и для Косторной месяцем ранее, это был последний старт в сопровождении Плющенко. Вскоре после окончания турнира было объявлено о возвращении Трусовой в группу Тутберидзе.

Победа Мишиной и Галлямова стала настоящим открытием турнира в Стокгольме. Эти ученики Тамары Москвиной отнюдь не считались претендентами на золото: куда большие шансы на бумаге были у их одногруппников Бойковой и Козловского или Тарасовой и Морозова, которых тренировал Максим Траньков. Однако Мишина и Галлямов оказались более стабильными: возможно, сыграло роль отсутствие давления, которое испытывали чемпионы Европы и победители первенства страны. К слову, в произвольной Мишина и Галлямов выступали под We are the champions группы Queen. Выбор музыки этой парой на старте сезона считали непозволительно дерзким, а на деле он оказался пророческим. При этом Бойкова и Козловский пропустили вперед китайцев Суй Вэньцзин с Хань Цун и стали третьими, а Тарасова и Морозов остались без медалей вовсе.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов | Источник: AP 2021

В мужском катании россияне как потенциальные победители не рассматривались: пока катаются Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю, судьба золота не зависит больше ни от кого. Лучшим отечественным фигуристом на турнире стал Михаил Коляда, проводящий первый сезон под руководством Мишина. Он занял пятое место. Интересно, что юный Семененко в компании топовых соперников не потерялся. Обе программы он исполнил уверенно и занял восьмое место, а невысокие баллы получил просто из-за отсутствия опыта.

Результаты чемпионата мира в Стокгольме определили состав сборной России на командное первенство мира

В Осаке золото «командника» российская команда выиграла впервые в истории. Отечественные фигуристы разгромили США и Японию. Хотя сам по себе этот турнир значительно уступает по престижу личному мировому первенству, важности этой победе добавило то, что достичь ее удалось именно в предолимпийский сезон. Ведь следующий командный турнир состоится уже на Играх в Пекине.

Я очень горжусь ребятами. Мы показали очень высокий уровень после тяжелых соревнований, чемпионата мира, который отнял много сил. На этом турнире мы показали свою мощь, и поэтому наша команда на первом месте. Мы очень сильны Елизавета Туктамышева капитан сборной России на командном чемпионате мира

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Наступило межсезонье. Время отдыха, составления программ, продумывания костюмов. И, надо сказать, итог получился убедительным. Это доказали контрольные прокаты, которые прошли в начале сентября в Челябинске.

Например, уже тогда стало ясно, что заявившая о себе по юниорам Валиева действительно станет одним из лидеров (если не главным) взрослой сборной России. До идеальной физической формы ей было далеко, однако на фоне остальных спортсменка выглядела наиболее уверенной. Посоперничать с ней в этом могла только Трусова, впервые приземлившая пять квадов за программу. Щербакова на прокаты приехала без четверных, однако при ее известной способности прибавлять от старта к старту безнадежно отнюдь не выглядела. Туктамышева тоже готова к выступлениям была не на сто процентов, но коронный тройной аксель таки показала.

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания

Тарасова и Морозов к началу нового сезона перешли под крыло Тутберидзе и стали первой парой в группе тренера. Специалист обещала научить их прыгать, потому что именно в этом компоненте спортсмены ошибаются чаще всего. Коляда продолжил тренировки у Мишина и во всех интервью убеждал, что работа идет довольно комфортно для него. Приехали в Челябинск и Синицина с Кацалаповым, едва оправившиеся от травм. А еще дебютировали во взрослой сборной Диана Дэвис и Глеб Смолкин — надежда российской команды в новом олимпийском цикле.

Дальше прошел ряд турниров категории В, в которых отечественные фигуристы не оставили никому шансов — исключение традиционно составило только мужское катание. Следом началась серия Гран-при, которая прошла по похожему сценарию. Валиева установила несколько мировых рекордов, Щербакова вернула квады, Туктамышева набралась уверенности на чистые прокаты. Вне конкуренции в своих видах были Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов. Все складывалось как нельзя лучше.

Единственное, что омрачило успехи сборной России, — начавшаяся у одиночниц череда травм. Сначала повредила ногу и снялась со второго для себя этапа Гран-при Трусова. К чемпионату страны фигуристка должна восстановиться. Следом на раскатке к короткой программе на этапе в Японии получила травму бедра Усачева. А в середине декабря упала и сломала кисть Косторная. Последние две спортсменки национальное первенство пропустят.

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Дальше — Олимпиада!

В конце 2021 года стало известно, что финал Гран-при будет отменен второй год подряд. Соревнования должны были пройти в японской Осаке, но помешало ужесточение коронавирусных ограничений. Международный союз конькобежцев (ISU) искал варианты переноса, но сделать ничего не смог.

Минус один старт — хорошего в этом мало, ведь соревновательная практика в олимпийский сезон важна особенно. Да и сам по себе финал мировой серии, особенно в женском одиночном катании, представлялся в этот раз крайне любопытным, ведь пять из шести попавших в него фигуристок были из России. Для них это стало бы репетицией национального чемпионата — самого конкурентного первенства в мире. К счастью, в ближайшем будущем ISU пообещал отмены турниров больше не допускать.

В финале Гран-при в сезоне-2021/2022 должны были выступить россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная, а также японка Каори Сакамото