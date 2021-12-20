Навка отреагировала на несправедливые оценки ее дочери на соревнованиях

Спортсменка заявила, что судьи неправы, снизив дочери оценки за то, что она выступала в копии костюма олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она обратила внимание на то, что Надежда уже выходила на лед в копиях разных костюмов, и проблем с этим не возникало. «Я уверена, что Надя вырастет, снова выйдет в этом платье и выиграет», — подчеркнула Навка.