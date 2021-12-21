«Еще нормально, жива»: Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя нормально. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

На прошлой неделе эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что Тарасова находится в больнице, и предложил всем молиться за неё.