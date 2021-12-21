«Еще нормально, жива»: Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья
Из-за плохого самочувствия она не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы «Ледниковый период».
Из-за плохого самочувствия она не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы «Ледниковый период».
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя нормально. Об этом сообщает «РБК Спорт».
Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива
На прошлой неделе эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что Тарасова находится в больнице, и предложил всем молиться за неё.
Ранее из-за плохого самочувствия Тарасова не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы «Ледниковый период» на Первом канале. В финале её в жюри заменил Киркоров.