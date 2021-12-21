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16:14 (мск), источник: Life.ru

«Еще нормально, жива»: Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья

Из-за плохого самочувствия она не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы «Ледниковый период».

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Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя нормально. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива
Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

На прошлой неделе эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что Тарасова находится в больнице, и предложил всем молиться за неё.

Ранее из-за плохого самочувствия Тарасова не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы «Ледниковый период» на Первом канале. В финале её в жюри заменил Киркоров.

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