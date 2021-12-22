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11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Туктамышева восхитила подписчиков новым откровенным фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась новой откровенной фотографией. Снимок спортсменка опубликовала в своем Instagram.

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11
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Россиянка выложила серию снимков, на одном из которых попозировала в черном комплекте из коротких шортов и топа. Публикация восхитила подписчиков, за три часа она собрала больше 15 тысяч лайков и полторы сотни комментариев, многие из которых касаются именно откровенного фото.

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«Черный комплект прям очень классный», «Лиза, мы ждали такое фото», «В любом виде прекрасна», — восхищались подписчики.

В феврале фигуристка снялась для журнала Maxim в эротической фотосессии. Журнал назвал Туктамышеву секс-символом фигурного катания, а ее «аппетитную» фигуру — сводящей с ума.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы в одиночном катании. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

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