Источник: в Москве избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва, он попал в больницу

Сообщается, что Соловьёва избили ночью в центре Москвы, когда он заступился за Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу.

Инцидент произошёл на улице. Соловьёв вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами. Фигурист поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.