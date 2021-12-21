Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Сочи
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург
Северсталь
33
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Алавес
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
02
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Локомотив
ОТ
21
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Барселона
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
22.12
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22.12
Питтсбург
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
22.12
Филадельфия
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
22.12
Нэшвилл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
22.12
Чикаго
Флорида
Хоккей. НХЛ
22.12
Калгари
Анахайм
Хоккей. НХЛ
22.12
Вегас
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
22.12
Сиэтл
Аризона
Хоккей. НХЛ
22.12
Сан-Хосе
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон
Анахайм
Все события
Фоторепортажи
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
17:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: в Москве избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва, он попал в больницу

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв избит в Москве. Об этом информирует телеканал «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что Соловьёва избили ночью в центре Москвы, когда он заступился за Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу.

Инцидент произошёл на улице. Соловьёв вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами. Фигурист поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.

Читайте также
 Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьёва!
Названы секретные способы быстро похудеть!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь