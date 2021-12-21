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17:48 (мск), источник: ТАСС

Менеджер фигуриста Соловьева рассказала о подробностях нападения на него

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Соловьев получил травму головы и находится в нейрохирургии после избиения со стороны троих неизвестных. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова сообщила ТАСС, что Соловьев госпитализирован после избиения.

«Не совсем напали, там сложная ситуация произошла, он заступился за свою девушку, когда они вышли после мероприятия. Он сейчас находится в больнице. Я жду новостей от Ани (Сидоровой — прим. ТАСС), в каком он состоянии. Его увезли из полицейского участка, и я знаю, что он в нейрохирургии, что есть травма головы, точнее скажет врач Ане, когда она приедет в больницу», — рассказала Болотова.

Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Помимо этого, фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

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