Менеджер фигуриста Соловьева рассказала о подробностях нападения на него

«Не совсем напали, там сложная ситуация произошла, он заступился за свою девушку, когда они вышли после мероприятия. Он сейчас находится в больнице. Я жду новостей от Ани (Сидоровой — прим. ТАСС), в каком он состоянии. Его увезли из полицейского участка, и я знаю, что он в нейрохирургии, что есть травма головы, точнее скажет врач Ане, когда она приедет в больницу», — рассказала Болотова.