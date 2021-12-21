«Дима просто лежал, его били ногами». Сидорова подробно рассказала о нападении на Соловьева

Инцидент произошел ночью в Москве — 32-летний спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

— После произошедшей ситуации мы поехали в отделение полиции, оттуда — в травмпункт, чтобы снять побои. В итоге прямо из травмпункта Диме вызвали скорую. На карете скорой помощи мы доехали с ним до больницы, но меня дальше не пустили из-за карантина. Я находилась в таком неведении, как и все, сейчас только начинаю узнавать информацию. У нас садились телефоны. Единственное — он успел написать, что испытывает сильные головные боли и ему был нужен отдых и сон.

Я знаю, что в травмпункте сделали рентген головы и грудной клетки, потому что он жаловался на бок в том числе. Насколько я поняла, исходя из этого было сложно понять, насколько была тяжелая травма, поэтому врачи засомневались и приняли решение госпитализировать. Последнее, что написал: болит голова, и врачи установили сотрясение мозга. Он сказал, что ему сделали все необходимое, чтобы выяснить характер травмы.

Анна Сидорова | Источник: РИА "Новости"

Мы праздновали день рождения кёрлинга в России. Так как мы с Димой давно в отношениях, и Дима в хороших отношениях с моим окружением, то он тоже был приглашен на эту встречу. После чего мы поехали в компании друзей в караоке. Были какое-то время там и перед тем, как идти домой, вышли на улицу. Одна из моих подруг попросила зажигалку у компании из трех молодых человек. На вид лет 18. После чего началась словесная перепалка. Я всегда старюсь избегать таких моментов, поэтому не хотела разговаривать.

Они продолжали высказываться о нас не самым лучшим образом, и в этот момент вышел Дима из караоке. Он сделал замечание ребятам, попросил, чтобы так не разговаривали с девушками, заступился за нас. На что ребята начали ещё более некультурно выражаться, в последствии один из них толкнул Дмитрия, когда он этого не ожидал, у него даже руки были в карманах в тот момент. Дима упал спиной назад, ударился о дверь заведения, эта компания налетела на него. Мы с девочками стали их разнимать. Получилось, что я и еще две девушки разнимали парней. Точнее Дима просто лежал, когда его били ногами.

Это была не драка, можно сказать, что нападение с их стороны. Они девушек не трогали, а он попал под руку.

Мы успокаивали этих ребят, среди нападавших был один максимально адекватный парень, который культурно разговаривал, никого не бил, старался разнимать и старался все решить диалогом. Когда конфликт уже был исчерпан, двое этих агрессивных ребят вернулись снова и начали опять оскорблять Диму. В этот момент я поняла, что «пахнет жареным» и начала всё снимать на телефон.

Я подошла к ним и начала снимать, чтобы потом были какие-то доказательства. Один из тех парней сказал, чтобы я перестала. Дима ответил, что снимаю не только я, там были еще люди, плюс камера видеонаблюдения. Он не успел договорить — его снова начали бить. Ударили по лицу, в левую скулу. Дима стоял с одной рукой в кармане, поэтому опять не ожидал. Его толкнули, чтобы он упал и снова начали бить ногами.

Один из них не бил вообще. У меня есть видеозапись, когда произошел первый удар, но вы понимаете мое состояние, потому что камера в тот момент начала «гулять». Ситуация не из приятных. Мы снова попытались их разнять и развезти в сторону. Дима сказал, что больше не выдерживает такого отношения, поэтому вызывает полицию. На что я пыталась сказать, что не нужно ничего делать. Я хотела как можно скорее уйти домой, боялась, что произойдет что-то еще. Мы вызвали наряд полиции. Нападавшие поняли, что едет полиция, просили решить все мирным путем, но Дима уже был непреклонен. Наряд приехал очень быстро, минуты через три. Двое, кто бил Диму, попытались убежать. Тот, кто не бил, пошел в караоке за своими вещами.

Мы сообщили полиции, что есть парень, который является свидетелем и мог бы помочь найти остальных парней. Он говорил, что совсем ни при чем, а телефонов своих друзей он не знает. Его попросили поехать в отделение, и этот момент те сбежавшие двое вернулись за куртками, кошельками. Когда они вернулись, то сразу начали говорить, что ни при чем, но их всех задержали и повезли в отделение, — рассказала Сидорова «Матч ТВ».