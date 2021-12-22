«Есть гематома мозга. Минимум 10 дней придется провести в больнице». Подробности состояния избитого Соловьева

"Когда мы приехали в больницу, дальше приемного отделения меня не пустили, и первую информацию я узнавала по горячей линии. Изначально его состояние оценили как средней тяжести. Позже врачи провели дополнительные исследования — у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше. Сейчас, поздно вечером, ему назначено очередное КТ головного мозга, врачи ставят капельницы, делают уколы.

К нам уже приходили следователи. Диму допрашивали в больнице под запись, меня — дома, устно. И предупредили, что будут вызывать в Главное управление для дачи показаний.



Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире. Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас. Да, история уже получила большой резонанс. Но я считаю, что мы поступили правильно, не став замалчивать ее и написав заявление. Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно.



Отдельное спасибо хочется сказать Татьяне Навке, которая максимально поддержала Диму. Он должен кататься в ее шоу в Петербурге. Когда Татьяна узнала, сразу же приняла активное участие в этой ситуации, за что мы ей очень благодарны. А Дима, как настоящий спортсмен, первым делом начал спрашивать, когда ему можно будет вернуться на лед", — заявила Сидорова.