Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Нефтехимик
01
Футбол. Зарубежный
18:30
Венеция
Лацио
Футбол. Зарубежный
18:30
Сассуоло
Болонья
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Тампа-Бэй
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Аризона
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Сампдория
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Анахайм
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Атлетико
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Виннипег
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Специя
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Милан
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Брест
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
21.12
Севилья
Барселона
11
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
11:46 (мск), источник: Sport24

«Есть гематома мозга. Минимум 10 дней придется провести в больнице». Подробности состояния избитого Соловьева

Двукратная чемпионка Европы и многократный призер чемпионата мира по керлингу Анна Сидорова рассказала последние новости о состоянии здоровья фигуриста Дмитрия Соловьева, который был госпитализирован после избиения в Москве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Слова спортсменки приводит пресс-служба Олимпийского комитета России.

Читайте также
«Дима просто лежал, его били ногами». Сидорова подробно рассказала о нападении на Соловьева

Конфликт произошел в ночь на 21 декабря в российской столице. Соловьев отдыхал вместе со своей девушкой в одном из караоке в центре Москвы. К Сидоровой и ее подругам пристали трое парней. Фигурист заступился за девушек, начался конфликт, в результате которого Соловьев был избит двумя молодыми людьми, которых оперативно задержали.

"Когда мы приехали в больницу, дальше приемного отделения меня не пустили, и первую информацию я узнавала по горячей линии. Изначально его состояние оценили как средней тяжести. Позже врачи провели дополнительные исследования — у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше. Сейчас, поздно вечером, ему назначено очередное КТ головного мозга, врачи ставят капельницы, делают уколы.

Во время загрузки произошла ошибка.



Увидеться с Димой сегодня мне не удалось — смогла только привезти из дома в больницу его вещи. Когда он чувствует в себе силы, сам выходит на связь. Предварительный прогноз медиков — минимум 10 дней Диме придется провести в больнице.

Читайте также
Менеджер фигуриста Соловьева рассказала о подробностях нападения на него

К нам уже приходили следователи. Диму допрашивали в больнице под запись, меня — дома, устно. И предупредили, что будут вызывать в Главное управление для дачи показаний.

Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире. Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас. Да, история уже получила большой резонанс. Но я считаю, что мы поступили правильно, не став замалчивать ее и написав заявление. Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно.

Отдельное спасибо хочется сказать Татьяне Навке, которая максимально поддержала Диму. Он должен кататься в ее шоу в Петербурге. Когда Татьяна узнала, сразу же приняла активное участие в этой ситуации, за что мы ей очень благодарны. А Дима, как настоящий спортсмен, первым делом начал спрашивать, когда ему можно будет вернуться на лед", — заявила Сидорова.

 Тина Канделаки назвала главную проблему русских женщин
Боня жестко ответила на оскорбления Бородиной: «У нее женский ******. Это считывается по глазам»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь