Этери Тутберидзе назвала свою любимую фигуристку

«Я скажу честно, у меня только одна фаворитка — это моя дочка», — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Дочерью Тутберидзе является российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Ранее дуэт попал в предварительный состав участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там разыграют путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).