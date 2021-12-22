Этери Тутберидзе назвала свою любимую фигуристку
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, кто является её любимой фигуристкой на данный момент.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, кто является её любимой фигуристкой на данный момент.
«Я скажу честно, у меня только одна фаворитка — это моя дочка», — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».
Дочерью Тутберидзе является российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Ранее дуэт попал в предварительный состав участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там разыграют путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).