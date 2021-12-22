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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соловьев раскрыл подробности драки с хулиганами

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев заявил, что напавшие на него лица изначально вели себя очень агрессивно.

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Источник: РИА "Новости"

В результате драки, произошедшей в ночь на вторник, Соловьев был госпитализирован в Боткинскую больницу. Он прокомментировал ситуацию впервые после инцидента.

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«Я вышел немного позже, чем моя девушка с ее подругой, — цитирует фигуриста телеканал “Рен ТВ”. — Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно (ответили). Они очень агрессивно сразу повели себя».

Чемпион Игр-2014 описал ход драки. «Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: “Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах”. Всего лишь сказал “поспокойнее”, иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры. После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию», — заключил спортсмен.


Напавшие на Соловьева задержаны. Его девушка двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова заявила, что врачи пока не дают точных сроков восстановления спортсмена. Ранее степень тяжести его состояния оценивалась как средняя.

Соловьеву 32 года, он выступает в танцах на льду. Помимо чемпиона Игр в Сочи, он является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане и бронзовым призером чемпионата мира.

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