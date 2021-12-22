Татьяна Тарасова выписана из больницы и находится дома

Тарасовой 74 года, она родилась в семье заслуженного тренера СССР по хоккею Анатолия Тарасова. В паре с Георгием Проскуриным она завоевывала серебро и бронзу чемпионатов СССР (1964, 1965), а также золото Всемирной Универсиады (1966).

С 1967 года Тарасова занималась тренерской работой и постановкой программ, среди ее учеников были олимпийские чемпионы в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев, в одиночном катании — Алексей Ягудин и Илья Кулик, в танцах на льду — Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, двукратные чемпионы мира в танцах на льду Ирина Моисеева и Андрей Миненков, четырехкратный чемпион России в одиночном катании Максим Ковтун. В 2008 году, в дни проведения чемпионата мира в Гётеборге, Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.