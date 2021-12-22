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19:39 (мск), источник: ТАСС

Татьяна Тарасова выписана из больницы и находится дома

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы и находится дома. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"
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«Татьяна Анатольевна дома, она выписана», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Тарасова была госпитализирована 14 декабря по причине высокого давления.

Тарасовой 74 года, она родилась в семье заслуженного тренера СССР по хоккею Анатолия Тарасова. В паре с Георгием Проскуриным она завоевывала серебро и бронзу чемпионатов СССР (1964, 1965), а также золото Всемирной Универсиады (1966).

С 1967 года Тарасова занималась тренерской работой и постановкой программ, среди ее учеников были олимпийские чемпионы в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев, в одиночном катании — Алексей Ягудин и Илья Кулик, в танцах на льду — Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, двукратные чемпионы мира в танцах на льду Ирина Моисеева и Андрей Миненков, четырехкратный чемпион России в одиночном катании Максим Ковтун. В 2008 году, в дни проведения чемпионата мира в Гётеборге, Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

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