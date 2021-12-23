Прокуратура попросила арестовать избивших фигуриста Соловьева

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Московская прокуратура обратилась к суду с просьбой арестовать двух человек, которые избили в центре Москвы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

«С согласия прокурора Центрального административного округа дознавателем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении двух 18-летних фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд рассмотрит данные ходатайства.

Соловьева избили в ночь на вторник в центре Москвы, он был доставлен в Боткинскую больницу. Как рассказала его девушка, многократный призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова, инцидент произошел после посещения караоке. Одна из ее подруг попросила зажигалку у компании из троих молодых людей, после чего возникла перепалка. По словам Сидоровой, вышедший из караоке Соловьев сделал замечание компании, затем его толкнули и начали избивать.

Врачи сообщали, что 32-летний Соловьев находится в состоянии средней тяжести. У фигуриста выявили «умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие черепно-мозговой травмы». Двое напавших на Соловьева мужчин были задержаны, ими оказались студенты юридических вузов Москвы из Читы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Задержанные позднее заявили, что раскаиваются в совершенном, а один из них утверждал, что Соловьев первым начал толкаться.