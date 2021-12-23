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13:13 (мск), источник: Sports.Ru

Тутберидзе о повышении возрастного ценза: «Представляете, Валиева, Хромых и Усачева катались бы с детьми. Вот это, мне кажется, убийство малолетних»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением об идее повысить возрастной ценз в женском катании.

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Источник: РИА "Новости"
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— Девочки, которые только сейчас вышли из юниоров — Майя Хромых, Дарья Усачева, Камила Валиева. Представляете, вот эти девушки катались бы на равных с детьми. А они уже девушки, они уже сформировавшиеся такие девушки. И они бы выходили на равных катались. Вот это, мне кажется, убийство малолетних.

Я бы даже не могла себе представить их катание в юниорах, это как-то унижало бы даже их. Вот Майя Хромых вышла бы: здравствуйте, девочки. Я не знаю, почему раньше никого не смущала Тара Липински. Не смущала же? Первый чемпионат России Аделина Сотникова выиграла в 13 лет. Че не смущало? А че сейчас смущает? Сейчас в 13 лет они уже и не выходят, уже есть запрет, здесь уже подняли планку.

— Часто же звучат не обвинения, а яркие высказывания про малолеток.

— Обвинения! Значит, у нас Женя Медведева на Олимпиаде тоже малолеткой была. А кто у нас взрослый? Тети, кто? Назовите мне тетю.

— Не хочу никого обижать — это острый момент, кто из них тетя.

— Ну то есть, они не тети. А в чем тогда дело? Если она, допустим, взрослая, может, она не так интенсивно провела свои другие годы и поэтому вышла во взрослые? Может, ее не было почти четыре года. Кого-то условно. Я хочу сказать: почему Алена Савченко, которая прошла пять Олимпиад — то есть это 20 лет, ее показатели повышались, — почему она последние 8 лет (это две Олимпиады) не жаловалась, что рядом с ней малолетки? Потому что она великая спортсменка. Ни одного плача не было по этому поводу в эпоху ее катания, — рассказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

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