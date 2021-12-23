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16:09 (мск), источник: Life.ru

Не без сенсаций: Молодой фигурист Семененко лидирует после короткой программы на чемпионате России

Фаворит соревнований — Михаил Коляда — не сумел войти в тройку сильнейших, заняв пятое место.

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Источник: Life.ru

18-летний Евгений Семененко стал победителем короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

За свой прокат он получил 98,03 балла. Ставший вторым Марк Кондратюк проиграл менее балла — 97,77. Тройку лидеров замкнул Макар Игнатов, набравший за свой прокат 95,84 балла. Добавим, что фаворит соревнований — Михаил Коляда — стал лишь пятым, проиграв Семененко менее четырёх баллов. Разбивший подбородок Александр Самарин расположился следом за ним — на шестом месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По его итогам будет сформирован состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

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