Зрители освистали судей за оценки Загорски и Гурейро на чемпионате России. Похоже, теперь дочка Тутберидзе едет на Олимпиаду
Скандал.
Скандал.
На чемпионате России по фигурному катанию, который только начался, уже свистят судьям — так трибуны встретили оценки танцоров Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Наш элитный танцевальный дуэт — участники Олимпийских игр и двух чемпионатов мира — тоже удивлен скромными баллами.
По сути, в Петербурге разыгрывают только одну путевку на Олимпиаду-2022, ведь вряд ли что-то помешает Александре Степановой — Ивану Букину и Виктории Синициной — Никите Кацалапову взять золото с серебром и отобраться на Игры.
Вакантное место одно — в танцах ситуация довольно предсказуемая и стабильная: что-то вроде очереди, в которой продвигаешься годами. Еще перед сезоном номинальными фаворитами в борьбе за свободную путевку были Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — они уже несколько лет выступают в статусе третьей пары России.
Но в олимпийском сезоне спрогрессировали Диана Дэвис (дочка Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин. Причем удивляет не сам факт прогресса, а темп — с прошлого сезона они разом прибавили 8 баллов к личному рекорду в ритм-танце — гигантский шаг для очень консервативного вида.
Дэвис и Смолкин открывали чемпионат России — так выпал жребий. И сразу получили 83,99 балла за ритм-танец — на два с лишним балла выше личного рекорда. Это был бы шестой результат сезона в мире, если бы оценки на национальных чемпионатах учитывались в ISU.
«Удивились ли мы своим высоким баллам на турнире в Варшаве? Да, конечно. После ритм-танца было понятно, что всем ставят больше. Но вообще это не очень интересно на данный момент. Вы можете счесть это за лукавство, но так и есть. Мы тренируемся у тренера, который ежесекундно напоминает, что если ты не будешь развиваться, ничего не получится.
Готовы ли мы конкурировать за попадание на Олимпиаду в Пекине? Мы ощущаем, что мы готовы конкурировать. Будь то Олимпиада или нет. Мы готовы бороться и стараемся развиваться. Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», — признавался Смолкин (его отец — известный актер Борис Смолкин) после проката.
Загорски и Гурейро вышли на лед во второй разминке. Этот сезон для них сложный — они нигде не выступали до чемпионата России, а на контрольных прокатах в сентябре дважды катали ритм-танец, потому что произвольный был не готов. Потом Загорски серьезно заболела (пневмококковый менингит), долго лечилась, а тренировки дуэт возобновил всего за месяц с небольшим до ЧР.
Прокат в ритм-танце получился не идеальным, но похоже, что сами Загорски и Гурейро были довольны — улыбались и смеялись после ухода со льда. Но улыбки стерлись после объявления оценок — 79,36 балла.
Вообще, это существенно выше их личного рекорда (75,58 с ЧМ-2021), но при домашнем судействе явно ожидаешь большего (на ЧР в прошлом году они набрали 84,02 — разница серьезная). Тем более после того, как прямым конкурентам ставят очень щедрые баллы (Степанова и Букин, например, и вовсе прошли рядом с мировым рекордом — всего 1,5 балла не хватило).
Загорски изменилась в лице и сказала: «Вау». А болельщики на трибунах освистали судей — это было прекрасно слышно в зале.
«Послушайте зрителей, они явно не довольны оценками. Вау!» — удивлялся в прямом эфире американский комментатор Тэд Бартон.
И непонятно — то ли зрителей возмутили низкие оценки, то ли тот факт, что Загорски и Гурейро проигрывают конкурентам за место на Играх. А может, и то, и другое.
Похоже, Дэвис и Смолкин вырвались вперед в гонке за третьей квотой на Олимпиаду. Впереди произвольный танец, но отыграть четыре балла (а именно столько сейчас Тиффани и Джонатан уступают Диане и Глебу) почти нереально.
Выходит, что одной интригой на этом чемпионате России стало меньше.
Антон Пилясов