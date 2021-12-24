«Испугались, что выпаду на три недели. Перед Олимпиадой этого нельзя допустить» — Кацалапов объяснил снятие с произвольного танца на ЧР

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о причинах снятия с произвольного танца на чемпионате России.

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— Друзья, уже многие знают, что мы снялись с произвольной программы. Это вынужденное решение. Я хочу его объяснить. Еще утром на тренировке мы шикарно катались, парили надо льдом и кайфовали. Но в конце проката я понял, что если сделаю сегодня еще один подъем — на 100% больше не разогнусь. Обострилась старая травма спины, и мы испугались, что я снова выпаду недели на три. Так уже было. Но перед Олимпиадой этого допустить просто нельзя.

Поэтому было принято решение сняться с сегодняшних соревнований. Нам очень жаль, что так получилось. Это реально очень трудное решение, потому что мы просто в прекрасной форме! Мы продемонстрировали это вчера. Все судьи, тренеры, зрители это видели. Мы получили много замечательных отзывов. И мы понимали, что можем взять эту медаль. Мы приехали за ней.

Но вот так сложилось. Тут нет ничьей вины. Я делал всё, что от меня зависит, и буду делать дальше, и даже больше, как всегда. Мы очень хотели сегодня показать, как улучшили нашу произвольную программу, очень хотели ее прокатать. Но случилось так, как случилось. С завтрашнего дня я буду восстанавливать спину, чтобы к главным стартам быть в форме. Ребят, от вас всегда идет нереальная поддержка, но сейчас она нам прям очень нужна! Как никогда, — написал Кацалапов в своем Instagram.