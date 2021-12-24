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18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кондратюк завоевал золото чемпионата России в мужском одиночном катании

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России в одиночном мужском катании.

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Кондратюк за произвольную программу получил 186,60 балла и в сумме набрал 284,37 балла. Второе место занял чемпион России прошлого года Михаил Коляда (283,70), третьим стал Андрей Мозалев (278,28).

Во время загрузки произошла ошибка.

Евгений Семененко (274,28), лидировавший после короткой программы, занял четвертое место, Петр Гуменник (267,45) — пятое, Александр Самарин (264,73) — шестое. Победитель чемпионата России 2020 года Дмитрий Алиев (251,40) стал девятым. Макар Игнатов (250,77), занимавший третье место после короткой программы, расположился на десятой строчке.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге.

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