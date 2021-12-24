Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична. Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться, — написал Соловьев. — Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность. Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня. Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам. Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!».

«Моя самая лучшая девочка, Анюта, твоя поддержка, любовь и забота творят чудеса! — добавил спортсмен. — Все время рядом, на связи с врачами, вкусняшки в больницу и еще бесконечное количество помощи! Я даже представить не мог, что в тебе столько сил! Леночка, мой директор, если бы не ты, об этой истории так никто бы и не узнал, ведь изначально никто из нас не хотел никакой огласки, но сейчас я понимаю, что это было правильно. Люди должны видеть на примере других, как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести. Любое действие предполагает ответственность. И, конечно, мамочка! Спасибо тебе за все! Обещаю первым делом после больницы приехать к тебе и крепко обнять!».