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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в Instagram написал, что его состояние стабилизировалось.

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Источник: Спорт РИА Новости

В ночь на вторник Соловьев был избит в Москве после того, как заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Спортсмена госпитализировали в Боткинскую больницу с травмами головы.

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична. Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться, — написал Соловьев. — Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность. Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня. Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам. Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!».

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«Моя самая лучшая девочка, Анюта, твоя поддержка, любовь и забота творят чудеса! — добавил спортсмен. — Все время рядом, на связи с врачами, вкусняшки в больницу и еще бесконечное количество помощи! Я даже представить не мог, что в тебе столько сил! Леночка, мой директор, если бы не ты, об этой истории так никто бы и не узнал, ведь изначально никто из нас не хотел никакой огласки, но сейчас я понимаю, что это было правильно. Люди должны видеть на примере других, как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести. Любое действие предполагает ответственность. И, конечно, мамочка! Спасибо тебе за все! Обещаю первым делом после больницы приехать к тебе и крепко обнять!».

Напавшие на Соловьева арестованы. Фигуристу 32 года, он выступает в танцах на льду. Помимо золотой медали Игр в Сочи, в активе спортсмена серебро Олимпийских игр в Пхенчхане и бронза чемпионата мира.

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