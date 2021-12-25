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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сойдет»: Евгения Медведева — о поцелуе с Даней Милохиным

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин ответили на вопрос о поцелуе в одном их эпизодов шоу «Ледниковый период».

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Источник: Reuters
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Видеозапись с поцелуем появилась во время съемок эпизода в соцсетях, при этом в эфир передача еще не вышла.

«Илья Авербух держал в плену, пока не кончился проект, и заставлял. Мы не репетировали поцелуй», — сказал Милохин в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Затем Медведева и Милохин приняли участие в шуточной игре: Милохин с завязанными глазами должен был угадать Медведеву среди других конкурсантов по ответам. Последний вопрос звучал так: «Как целуется Даня Милохин?».

«Сойдет», — ответила Медведева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведевой 22 года, она не принимала участия в официальных соревнованиях с начала прошлого сезона из-за травмы спины.

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