«Сойдет»: Евгения Медведева — о поцелуе с Даней Милохиным

Читайте также Медведева и Милохин поцеловались во время выступления (видео)

Видеозапись с поцелуем появилась во время съемок эпизода в соцсетях, при этом в эфир передача еще не вышла.

«Илья Авербух держал в плену, пока не кончился проект, и заставлял. Мы не репетировали поцелуй», — сказал Милохин в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Затем Медведева и Милохин приняли участие в шуточной игре: Милохин с завязанными глазами должен был угадать Медведеву среди других конкурсантов по ответам. Последний вопрос звучал так: «Как целуется Даня Милохин?».

«Сойдет», — ответила Медведева.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oyOgZxYX84w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.