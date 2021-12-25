«Сойдет»: Евгения Медведева — о поцелуе с Даней Милохиным

Видеозапись с поцелуем появилась во время съемок эпизода в соцсетях, при этом в эфир передача еще не вышла.
«Илья Авербух держал в плену, пока не кончился проект, и заставлял. Мы не репетировали поцелуй», — сказал Милохин в эфире передачи «Вечерний Ургант».
Затем Медведева и Милохин приняли участие в шуточной игре: Милохин с завязанными глазами должен был угадать Медведеву среди других конкурсантов по ответам. Последний вопрос звучал так: «Как целуется Даня Милохин?».
«Сойдет», — ответила Медведева.
Медведевой 22 года, она не принимала участия в официальных соревнованиях с начала прошлого сезона из-за травмы спины.