Медведева и Милохин зажгли на шоу Урганта. Ребята не стеснялись говорить даже о поцелуях

Самая обсуждаемая пара «Ледникового периода» Евгения Медведева и Даня Милохин посетили шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Фанаты фигуристки и тиктокера очень ждали программу со своими любимцами. Многие надеялись, что харизматичный ведущий наконец-то раскроет тайну отношений двух звёзд и узнает, был ли их поцелуй в финале проекта настоящим.

Выпуск получился весёлым и довольно милым. Ребята чувствовали себя комфортно и много шутили. Не обошлось даже без разговоров о поцелуях.

«Евгения — очень серьёзная мадам»

Визит Жени и Дани в «Вечерний Ургант» очень вовремя подогрел интерес к «Ледниковому периоду». Финал телепроекта уже отсняли, но покажут только в январе, чтобы избежать конкуренции с чемпионатом России по фигурному катанию.

В студии Медведева и Милохин появились в контрастных образах. Даня заявился в джинсах с нашивками, толстовке и разноцветных кедах. Женя же была сама элегантность: синий брючный костюм в пижамном стиле, изящные золотистые лодочки, аккуратные причёска и макияж. На первый взгляд — очень разные люди. Трудно поверить, что они могут встречаться. Однако, возможно, эта противоположность друг другу как раз и способствовала их сближению. Ребята отметили, что дополняют друг друга, каждый стал лучше за время совместного катания в «Ледниковом периоде». Например, по словам Милохина, благодаря Жене он стал более мужественным и серьёзным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CX3-ZDZq0QI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CX3-ZDZq0QI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CX3-ZDZq0QI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Евгения — очень такая серьёзная мадам, так сказать можно. Она спортсменка, комсомолка, и я забираю у неё эту серьёзность. Немного, не всю, чуть-чуть, капельку. Как я забираю? Ну, вот мы катаемся, общаемся, мы же не просто катаемся молча, нам приходится общаться. И во время общения я перенимаю что-то у неё, а она что-то от меня. Я вот серьёзность, а Евгения расскажет, что она перенимает от меня».

Медведева, в свою очередь, сказала, что рядом с Милохиным стала проще смотреть на жизнь и наконец расслабилась, у них с Даней образовался отличный творческий тандем.

Милохин — надёжный партнёр.

Более простой подход к жизни помог Медведевой смириться с татуировкой Милохина в виде медвежонка на коньках, которую он набил на ноге в начале «Ледникового периода». Таким необычным образом парень хотел удивить девушку, и у него получилось. А у Жени получилось заставить тиктокера нормально есть, чтобы он окреп физически. Для этого она ходила с ним между тренировками в ресторан.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUhi2pmMemB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUhi2pmMemB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUhi2pmMemB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by SOZYKIN IVAN / TATTOO MOSCOW (@engi.drine)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы приходили просто в ресторан между тренировками и сами ему еду заказывали и говорили: “Из-за стола не выйдешь, пока не доешь вот это всё”. Он сидел, объевшийся уже до такой степени, что просто пузыри пускает, но продолжал упорно есть», — рассказала Медведева.

И правильно делала: физическая сила очень пригодилась Милохину во время исполнения поддержек с Женей. Весь проект он боялся её уронить, что неудивительно после их падения с высокой поддержки в первом выпуске. Женя, кстати, призналась, что тоже боялась поддержек, но в целом считает Милохина очень надёжным партнёром. Ей было комфортно с ним выступать.

«Как целуется Даня Милохин?»

На самую важную тему — характера их отношений друг с другом — Женя и Даня упорно не хотели давать какой-то конкретики. Они не стеснялись говорить о поцелуях, но всё равно старались отшучиваться. Говоря про поцелуй в финале «Ледникового периода», они уверяли, что не репетировали его. Чтобы выяснить, что же происходит между молодыми людьми, Иван Ургант предложил им поучаствовать в забавном конкурсе «Любовь с первого звука».

Дане нужно было понять с завязанными глазами, кто из отвечающих на вопросы о нём девушек является Женей. Подвох был в том, что микрофоны искажали голоса участниц, а в конце тиктокеру предлагалось поцеловать свою избранницу. В итоге Даня угадал Женю в трёх вопросах из пяти, в том числе в самом главном — последнем: «Как целуется Даня Милохин?». Женя ответила, что «сойдёт», и он сразу понял, что это говорила она. Однако поцелуя «Медвелохиных» в «Вечернем Урганте» не случилось: ребята просто тепло обнялись под аплодисменты зрителей.

Похоже, держать интригу о своих отношениях Медведева и Милохин будут ещё долго. А финал «Ледникового периода» породит больше вопросов, чем ответов.