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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар

Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, за прокат короткой программы фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд.

Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме — 243,74 балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Серебряными призёрами чемпионата России стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

Чемпионат России. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Итоги

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 243,74
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 239,87
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 228,20.

Чемпионат России. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 160,00
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 157,03
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 149,52.

В прошлом году чемпионами России в соревнованиях пар стали Тарасова и Морозов.

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