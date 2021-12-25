Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар
Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Напомним, за прокат короткой программы фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд.
Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме — 243,74 балла.
Серебряными призёрами чемпионата России стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).
Чемпионат России. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Итоги
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 243,74
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 239,87
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 228,20.
Чемпионат России. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 160,00
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 157,03
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 149,52.
В прошлом году чемпионами России в соревнованиях пар стали Тарасова и Морозов.