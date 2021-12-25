Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар

Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.