Москвина отправила пару Тутберидзе «в очередь». Мишина и Галлямов — новые чемпионы страны

Чемпионат России. Пары. Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 243.74

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 239.87

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228.20

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 220.18

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 213.19

6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 210.77.

Если кто-то считает парное катание скучным, посмотрите чемпионат России. Новые сложные каскады (подчеркнуто — для парного катания), невероятные нервы, ошеломляющие прокаты и новые чемпионы страны. Значение этого турнира не нужно недооценивать — по прокатам здесь и на «Европе» будут судить, кого ставить в олимпийский командник и как распределять силы. Кристалльно чистых прокатов в сезоне не было ни у кого, чище других катались Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Но в Санкт-Петербурге все могло поменяться.

Вероятный вариант усложнения парного катания

На этапе «Гран-при» в Сочи тройка призеров оказалась полностью российской — выиграли чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов, вторыми стали Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, а бронза досталась Ясмине Кадыровой/Ивану Бальченко. Тогда корреспондент «Спорт-Экспресса» на пресс-конференции спросил у фигуристов, что они думают об усложнении в парном катании. Почти все посетовали на правила, которые буквально делают невозможным получить преимущество за счет четверной подкрутки — она слишком сложна для исполнения, так что легко получить за нее меньше, чем за тройную. Другие сказали, что усложняться можно и в прыжках. Второй вариант сейчас видится более вероятным — по некоему стандарту принято прыгать тройной сальхов и тулуп, но это постепенно уходит в прошлое.

Мишина/Галлямов давно исполняют тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов, то же самое пытаются сделать Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Пермяки Юлия Артемьева/Михаил Назарычев заявляют аксель + ойлер + сальхов, Павлюченко/Ходыкин — тройной тулуп + тройной тулуп + двойной тулуп. Практически никому не известные Наталья Хабибуллина/Илья Княжук сделали в произвольной программе тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Парному катанию точно еще есть куда расти, и это не обязательно элементы в четыре оборота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aqmVgj20-4A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трехкратные чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов идут по другому пути — они не исполняют ничего сложнее тройного тулупа в каскаде с двумя двойными. Это у них и так получается через раз (на чемпионате России вот не удалось). Но наверняка это связано с тем, что раньше этого было достаточно — все-таки это самые опытные российские фигуристы. То есть ситуация примерно как в одиночном катании — более возрастные спортсмены не привыкли с детства прыгать четверные и тройные акселя, а сейчас им уже сложно на это решиться. Вот и получается, что преимущество у более молодых.

Очередь для команды Тутберидзе

Тарасову/Морозова с Олимпиады-2018 кидает то в одну, то в другую сторону — тренировались у Марины Зуевой, Максима Транькова, а сейчас с ними работает команда из шести тренеров. Этот список возглавляет Этери Тутберидзе, но даже она не помогла прийти к стабильности. В короткой — сорванная поддержка, в произвольной — каскад и плохое приземление с выброса. Оценки — под 80 и под 150 соответственно, но с такими ошибками на Олимпиаде будет гораздо меньше.

Бойкова/Козловский отправили Тарасову/Морозова «в очередь», выражаясь языком Димы. И по делу — чистые прокаты ученики Тамары Москвиной выдали впервые в сезоне, но катались реально круто, сумев справиться и с каскадами (с ойлером элемента, правда, не было), и, главное, с выбросами — камнем преткновения последних сезонов. Оценки тоже инфляционные, но главное — итоговая расстановка мест. А Бойкова/Козловский в эти два дня были намного сильнее учеников Тутберидзе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/T4GxcFHWy3k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Последними катались Мишина/Галлямов — напряжение как раз достигло своего пика. Два года подряд Настя и Саша занимали на чемпионатах России четвертые места, не сумев справиться с волнением. В телетрансляции при ожидании оценок даже включили звук биения сердца, чтобы еще усилить важность момента. Наконец и эти фигуристы не дрогнули и по итогам произвольной по технике на несколько сотых обошли Бойкову/Козловского. Но после пересмотра элементов оценка даже выросла. Но и это было по делу — более сложный каскад сыграл свою роль. Это еще один пункт на подумать остальным участникам — в прыжках есть куда расти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yXuKFmsexBg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почти очевидно, что на чемпионат Европы поедет тройка с чемпионата страны. Скорее всего, и на Олимпиаду. Но если до этого турнира болельщики говорили, что в командный олимпийский турнир поставят Тарасову/Морозова и Мишина/Галлямова, то теперь нужно крепко задуматься, точно ли надо это делать.