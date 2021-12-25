Петросян первой в истории исполнила два четверных риттбергера в одной программе

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Это произошло на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян вошла в историю фигурного катания, первой исполнив два четверных риттбергера в одной программе. Это произошло на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Выступив с произвольной программой, Петросян исполнила один сольный четверной риттбргер и один — в каскаде с двойным тулупом. Ранее это не удавалось ни девушкам, ни мужчинам в одиночном катании.