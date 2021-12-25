Петросян первой в истории исполнила два четверных риттбергера в одной программе
Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян вошла в историю фигурного катания, первой исполнив два четверных риттбергера в одной программе.
Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян вошла в историю фигурного катания, первой исполнив два четверных риттбергера в одной программе.
Это произошло на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян вошла в историю фигурного катания, первой исполнив два четверных риттбергера в одной программе. Это произошло на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Выступив с произвольной программой, Петросян исполнила один сольный четверной риттбргер и один — в каскаде с двойным тулупом. Ранее это не удавалось ни девушкам, ни мужчинам в одиночном катании.
Петросян набрала 160,68 балла за прокат и 233,97 — в сумме, заняв четвертое место.