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21:36 (мск), источник: Sport24

Петросян первой в истории исполнила два четверных риттбергера в одной программе

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян вошла в историю фигурного катания, первой исполнив два четверных риттбергера в одной программе.

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Источник: РИА "Новости"
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Это произошло на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян вошла в историю фигурного катания, первой исполнив два четверных риттбергера в одной программе. Это произошло на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Выступив с произвольной программой, Петросян исполнила один сольный четверной риттбргер и один — в каскаде с двойным тулупом. Ранее это не удавалось ни девушкам, ни мужчинам в одиночном катании.

Петросян набрала 160,68 балла за прокат и 233,97 — в сумме, заняв четвертое место.

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