Ягудин: Наши девушки — космос. За эти три дня была переписана история фигурного катания

Победителем стала Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.



— Это самый крутой чемпионат России за всю истории российского фигурного катания. Если берём отдельно девушек, то за эти дни была переписана история мирового фигурного катания.

Эти три дня и выступления наших девушек — космос. Валиева с каждым разом получает баллы всё выше и выше. Но рекорды и баллы не так важны. Важнее та медаль, с которой ты покидаешь турнир.

Но можно завовевать золото Олимпиады и с 283, и с 210. Главное — ценность.