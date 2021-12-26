Тарасова: Плющенко еще далеко до того, чтобы соревноваться с Тутберидзе

Я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, ему еще до этого далеко, — сказала Тарасова. — У него хорошие девочки, он хорошо работает. Надо ли еще поработать? Не то слово
Татьяна Тарасовазаслуженный тренер СССР по фигурному катанию
В субботу в Санкт-Петербурге завершилась соревновательная часть чемпионата России. В пятницу в женском одиночном катании ученица Плющенко Софья Муравьева по итогам короткой программы сначала занимала второе место, однако после окончания соревнований опустилась на третье, пропустив вперед чемпионку мира Анну Щербакову — воспитанницу Тутберидзе.
Из оценки Муравьевой вычли один балл после протеста заместителя начальника отделения «Хрустальный» Эдуарда Аксенова, в котором работает Тутберидзе. Он указал на то, что фигуристку не оштрафовали за двухсекундное опоздание на старт.
После произвольной программы все три первых места на чемпионате России заняли ученицы Тутберидзе — Камила Валиева, Александра Трусова и Щербакова. Муравьева стала шестой.
Перед началом прошлого сезона Трусова и еще одна воспитанница Тутберидзе чемпионка Европы Алена Косторная перешли в группу Плющенко, однако меньше чем через год вернулись в «Хрустальный».