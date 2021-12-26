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13:25 (мск), источник: ТАСС

Тарасова: Плющенко еще далеко до того, чтобы соревноваться с Тутберидзе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в роли тренера еще не готов составлять достойную конкуренцию Этери Тутберидзе. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Источник: РИА "Новости"
Я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, ему еще до этого далеко, — сказала Тарасова. — У него хорошие девочки, он хорошо работает. Надо ли еще поработать? Не то слово
Татьяна Тарасова
заслуженный тренер СССР по фигурному катанию
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В субботу в Санкт-Петербурге завершилась соревновательная часть чемпионата России. В пятницу в женском одиночном катании ученица Плющенко Софья Муравьева по итогам короткой программы сначала занимала второе место, однако после окончания соревнований опустилась на третье, пропустив вперед чемпионку мира Анну Щербакову — воспитанницу Тутберидзе.

Из оценки Муравьевой вычли один балл после протеста заместителя начальника отделения «Хрустальный» Эдуарда Аксенова, в котором работает Тутберидзе. Он указал на то, что фигуристку не оштрафовали за двухсекундное опоздание на старт.

После произвольной программы все три первых места на чемпионате России заняли ученицы Тутберидзе — Камила Валиева, Александра Трусова и Щербакова. Муравьева стала шестой.

Перед началом прошлого сезона Трусова и еще одна воспитанница Тутберидзе чемпионка Европы Алена Косторная перешли в группу Плющенко, однако меньше чем через год вернулись в «Хрустальный».

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