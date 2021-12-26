Тарасова: Плющенко еще далеко до того, чтобы соревноваться с Тутберидзе

Я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, ему еще до этого далеко, — сказала Тарасова. — У него хорошие девочки, он хорошо работает. Надо ли еще поработать? Не то слово

Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию