Российская фигуристка будет выступать за Италию

«В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года», — сказал Коган.

О переходе 19-летней спортсменки в Италию стало известно в августе, но тогда Коган говорил, что ФФККР не давала разрешение на смену спортивного гражданства.

Талалайкина является бронзовым призером Кубка России 2020 года. На чемпионате России 2020 года она заняла девятое место.