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15:32 (мск), источник: РБК

Российская фигуристка будет выступать за Италию

Российская фигуристка Мария Талалайкина сменила спортивное гражданство на итальянское. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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Источник: РИА "Новости"
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«В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года», — сказал Коган.

О переходе 19-летней спортсменки в Италию стало известно в августе, но тогда Коган говорил, что ФФККР не давала разрешение на смену спортивного гражданства.

Талалайкина является бронзовым призером Кубка России 2020 года. На чемпионате России 2020 года она заняла девятое место.

Ранее в этом сезоне было объявлено, что еще одна российская фигуристка, Анастасия Губанова, будет выступать за Грузию.

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