Ханю первым в истории исполнил на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота
27-летний фигурист стал шестикратным чемпионом Японии.
27-летний фигурист стал шестикратным чемпионом Японии.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю первым в истории прыгнул на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота. Элемент был исполнен в произвольной программе на чемпионате Японии.
Аксель был единственным четверным прыжком, который ранее ни разу в истории фигурного катания не исполнился на официальных турнирах.
Первенство завершилось победой Ханю, ставшего шестикратным чемпионом Японии. В сумме он получил от судей 322,36 балла. Серебро завоевал Сёма Уно (295,82), третьим стал Юма Кагияма (292,41).
Для Ханю чемпионат Японии стал первым турниром в нынешнем сезоне. Серию Гран-при 27-летний фигурист пропустил из-за травмы голеностопа.