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16:41 (мск), источник: Life.ru

Ханю первым в истории исполнил на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота

27-летний фигурист стал шестикратным чемпионом Японии.

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Источник: AP 2021

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю первым в истории прыгнул на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота. Элемент был исполнен в произвольной программе на чемпионате Японии.

Аксель был единственным четверным прыжком, который ранее ни разу в истории фигурного катания не исполнился на официальных турнирах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первенство завершилось победой Ханю, ставшего шестикратным чемпионом Японии. В сумме он получил от судей 322,36 балла. Серебро завоевал Сёма Уно (295,82), третьим стал Юма Кагияма (292,41).

Для Ханю чемпионат Японии стал первым турниром в нынешнем сезоне. Серию Гран-при 27-летний фигурист пропустил из-за травмы голеностопа.

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