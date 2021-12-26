Ханю первым в истории исполнил на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю первым в истории прыгнул на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота. Элемент был исполнен в произвольной программе на чемпионате Японии.

Аксель был единственным четверным прыжком, который ранее ни разу в истории фигурного катания не исполнился на официальных турнирах.

Первенство завершилось победой Ханю, ставшего шестикратным чемпионом Японии. В сумме он получил от судей 322,36 балла. Серебро завоевал Сёма Уно (295,82), третьим стал Юма Кагияма (292,41).