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21:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Фигуристы накатали олимпийские перспективы

Чемпионат России сформировал состав сборной.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Завершившийся в Санкт-Петербурге национальный чемпионат по фигурному катанию сформировал состав российской сборной на чемпионат Европы, который пройдет 10—16 января в Таллине. Эстонские соревнования станут последними перед пекинской Олимпиадой, которая стартует через полтора месяца — 4 февраля. Туда, скорее всего, отправятся те же спортсмены, что и на европейское первенство.

Изменения, если и будут внесены, коснутся разве что мужской части команды, которая в Пекине на медали не претендует. Сейчас в состав сборной вошли чемпион России Марк Кондратюк, ставший вторым Михаил Коляда, а вот вместо бронзового призера Андрея Мозалева был включен занявший четвертое место Евгений Семененко. И Мозалев, и Семененко не обошлись в Санкт-Петербурге без ошибок, однако опыт участия в международных соревнованиях у спортсмена, оказавшегося ниже, больше. Именно он заработал прошлой весной для российской сборной третью олимпийскую лицензию, довольно успешно выступив на чемпионате мира.

Зато окончательно оформился состав команды в женском одиночном катании, в которой каждая из трех учениц Этери Тутберидзе — Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова — готова бороться за золотую медаль Олимпиады.

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Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге

Очевидно, что отнять у них лидерство в Пекине не способна ни одна иностранная фигуристка.

Камила Валиева — безусловный фронтмен сезона — одна исполняет больше четверных прыжков и тройных акселей в своей программе, чем все соревновавшиеся параллельно на чемпионате Японии спортсменки, то есть ближайшие преследовательницы оторвавшихся россиянок, вместе взятые. Лучшая из них — Каори Сакамото — получила на домашнем первенстве на полсотни баллов меньше Валиевой.

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У пар тоже три весьма мощных, с олимпийскими претензиями, дуэта. Постоянно сражающиеся друг с другом за право находиться на верхушке Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Оба дуэта смогли получить баллы выше мирового рекорда, принадлежащего сейчас китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну. По сути, бороться они сейчас смогут только с третьим российским дуэтом — Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые из раза в раз допускают ошибки.

Главная неприятность, связанная с олимпийскими перспективами сборной России, случилась в Санкт-Петербурге в танцах на льду. Действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов — единственный отечественный дуэт, который способен в гонке за золотом навязать борьбу французским фаворитам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Но этих спортсменов продолжают мучить травмы.

Теперь из-за болей в спине, которые впервые стали беспокоить Кацалапова в октябре и в декабре обострились, дуэт не смог выступить с произвольным танцем на чемпионате России.

А если Синицина с Кацалаповым не смогут восстановиться к февралю, то под вопросом окажется не только их личная медаль.

Речь о командном турнире, в котором российская сборная считалась до настоящего времени стопроцентным фаворитом. У нее до сих пор проседала только одна дисциплина — мужское одиночное катание, в то время как у соперников — японцев, канадцев и американцев — есть проблемы как минимум с двумя. У японцев, скажем, не так развиты парные виды, у канадской и американской команд нет сильных одиночниц и стабильных спортивных пар, хотя они пытаются всячески залатать пробелы. Например, канадская федерация летом на скорую руку соорудила пару из бронзового призера прошлой Олимпиады Эрика Редфорда и выступавшей за Францию Ванессы Джеймс.

Но если российская команда останется без своих лидеров в танцах, заменить их ей будет некем.

Победители национального первенства Александра Степанова и Иван Букин не смогли месяц назад квалифицироваться в финал Гран-при, то есть попасть в мировой топ-6. Ничуть не лучше обстоят дела у серебряных призеров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. На крупных международных стартах, в отличие от российских, их оценивают довольно скромно. Если на национальном первенстве Дэвис и Смолкин получили 207,70 балла в сумме, то на канадском этапе Гран-при — всего 180,57.

Екатерина Ремизова.

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