«Редкая красотка!» Русская фигуристка разделась перед зрителями во время выступления на чемпионате России: видео

Представляем вниманию идео показательного выступления Туктамышевой, опубликованное Первым каналом.

Видео с эпатажным номером Елизаветы собрало большое количество восторженных комментариев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z9SaAuSGVAk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Lubov Chovgan: В Лизе есть все: красота, ум, профессионализм, обаяние, юмор, сексуальность! Настоящая императрица!

Ruzi Ruziana: Шикарная, сексуальная, умеет подать себя. И даже несмотря на взрослость не боится соперничать с юными фигуристками. За это я ее обожаю!!!

MashaScorpion: В ней есть изюминка… То, чего нет у 15-летних девочек. И опыт. Колоссальный опыт в фигурном катании!

MADOL2095: Лиза как всегда безукоризненно зажгла зал и нас болельщиков с экранов, МОЛОДЧИНКА!

Марина Еремина: Мы с мужем очень любим смотреть выступление Лизы. Она лучшая.

Елена Леман: Молодец, кайфует от своего танца назло всем.

Laura Anna: Вот реальная крутая девочка! Идеальная во всем!

Дарья: Обожаю эту программу! Программе уже несколько лет, а она все равно заставляет всех ханжей хвататься за сердце и кричать: «Вульгарщина! Стриптиз на льду!» Программа шикарная, а самое главное, Лиза кайфует в ней.

Matilda: Супер показательные! Лиза зажигалка! Люблю эту мегаталантливую и обаятельную фигуристку.

Лариса Лебедева: Лиза, ты прелесть! Ты показываешь истинно фигурное катание, и мне оно нравится гораздо больше, чем прыжки в высоту! Ты редкая красотка! Спасибо тебе! И большого счастья! Императрица! Так и есть!

александр рындин: Красавица!!! Другие рядом не стояли…

Tatka Lovatic: Самая лучшая, самая опытная. Единственный представитель сейчас ЖЕНСКОГО ФК, а не юношеского. Ничего против девочек Этери не имею, они гениальны, но они не женщины. А Лиза — это опыт, женская красота и сексапильность. Спасибо ей!

Aiyna M: Лиза, ты огонь. Ты просто супер.

Оля: Энергетика у Лизы невероятная, такая уверенность, королева на льду!!!

gladkusya: Шикарная Лиза! Милая, обаятельная, сексуальная — все в ней сочетается!

Валентина 17: Ах, Лиза! Ах, кошечка! Мужчинам крышка.

julia ferro: Дива! С такими формами и в топе, браво!

Людмила Вальцифер: Лиза — чемпионка наших сердец. Это женское катание, а не детское, которое сейчас нам навязано великим тренером.