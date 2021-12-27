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10:57 (мск), источник: Sport24

«Редкая красотка!» Русская фигуристка разделась перед зрителями во время выступления на чемпионате России: видео

Популярная русская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась перед зрителями во время выступления на чемпионате России по фигурному катанию в родном Санкт-Петербурге. 25-летняя спортсменка вернула свой эпатажный показательный номер под песню «Toxic» в исполнении Бритни Спирс.

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Источник: Sport24

Представляем вниманию идео показательного выступления Туктамышевой, опубликованное Первым каналом.

Видео с эпатажным номером Елизаветы собрало большое количество восторженных комментариев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Lubov Chovgan: В Лизе есть все: красота, ум, профессионализм, обаяние, юмор, сексуальность! Настоящая императрица!

Ruzi Ruziana: Шикарная, сексуальная, умеет подать себя. И даже несмотря на взрослость не боится соперничать с юными фигуристками. За это я ее обожаю!!!

MashaScorpion: В ней есть изюминка… То, чего нет у 15-летних девочек. И опыт. Колоссальный опыт в фигурном катании!

MADOL2095: Лиза как всегда безукоризненно зажгла зал и нас болельщиков с экранов, МОЛОДЧИНКА!

Марина Еремина: Мы с мужем очень любим смотреть выступление Лизы. Она лучшая.

Елена Леман: Молодец, кайфует от своего танца назло всем.

Laura Anna: Вот реальная крутая девочка! Идеальная во всем!

Дарья: Обожаю эту программу! Программе уже несколько лет, а она все равно заставляет всех ханжей хвататься за сердце и кричать: «Вульгарщина! Стриптиз на льду!» Программа шикарная, а самое главное, Лиза кайфует в ней.

Matilda: Супер показательные! Лиза зажигалка! Люблю эту мегаталантливую и обаятельную фигуристку.

Лариса Лебедева: Лиза, ты прелесть! Ты показываешь истинно фигурное катание, и мне оно нравится гораздо больше, чем прыжки в высоту! Ты редкая красотка! Спасибо тебе! И большого счастья! Императрица! Так и есть!

александр рындин: Красавица!!! Другие рядом не стояли…

Tatka Lovatic: Самая лучшая, самая опытная. Единственный представитель сейчас ЖЕНСКОГО ФК, а не юношеского. Ничего против девочек Этери не имею, они гениальны, но они не женщины. А Лиза — это опыт, женская красота и сексапильность. Спасибо ей!

Aiyna M: Лиза, ты огонь. Ты просто супер.

Оля: Энергетика у Лизы невероятная, такая уверенность, королева на льду!!!

gladkusya: Шикарная Лиза! Милая, обаятельная, сексуальная — все в ней сочетается!

Валентина 17: Ах, Лиза! Ах, кошечка! Мужчинам крышка.

julia ferro: Дива! С такими формами и в топе, браво!

Людмила Вальцифер: Лиза — чемпионка наших сердец. Это женское катание, а не детское, которое сейчас нам навязано великим тренером.

Елена Шабалина: Лиза, бесспорно, самая артистичная фигуристка России. Да и не только России. Жаль, что нет специальной медали. Она бы всегда доставалась ей.

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