Загитова ошарашила фанатов новым показательным номером. Это взрыв эмоций: от жесткой критики до полного восхищения

Фанаты Загитовой оказались ошарашены ее выступлением, которое никого не оставило равнодушным и вызвало взрыв эмоций: от жесткой критики до полного восхищения.

Видео показательного выступления Загитовой опубликовано Первым каналом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oRVbaazm83Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео с номером 19-летней спортсменки собрало огромное количество комментариев разной тональности.

Nataly P: Это уже какая-то метафизика на льду. Браво, Алина. Вот умеешь зацепить.

Наталья Ворожцова: Новая, дерзкая, сильная, ошеломляющая Алина!

Саният Бутаева: Боже мой! Какой номер!!! Аж до слез!!!

Sandra A: Шикарная постановка! Великолепное исполнение! Алину не узнать! Это магия. Гибкая пумочка!

Irina Lapteva: Удивительный номер, я не видела таких сильных танцевальных программ. Энергетика бьет через край. Эстетически все выверено. Алина лучшая.

Елена Михайлова: Спасибо, Алиночка, за твою откровенность. Теперь понятно, что творилось в твоей душе, когда нужно было доказывать, подтверждать титул, защищать честь страны. Заставить себя, когда нет уверенности, нет душевных сил, ничего не получается… Когда давят со всех сторон — обязательствами, хейтом, злорадством… Ты справилась. И обязательно найдешь себя в жизни. Только не разменивайся на многие шоу и тусовки. Учись, не смотря ни на что. Удачи!

Гайния Давлетова: Браво, Алина! Ты без слов все рассказала! До слез, не все поймут или поймут и еще сильнее будут изливать субстанцию, которая их переполняет. Спасибо тебе за высокое искусство, за душу твою чистую и благородную и за эти очищающие слезы. Да благословят тебя небеса на счастливую, успешную жизнь!

Mama MIA: Программа необычная, со смыслом. Что-то очень серьезное. Думаю, про неудачи, обиды, слезы.

Вера Цура: Номер — вызов, номер — исповедь с огромной смысловой нагрузкой. Он заставляет задуматься о всех жизненных проблемах, с которыми сталкивается каждый человек, а это и предательство, обман, злоба, верность, любовь, надежда и вера. Алина прекрасно передала образ, всю сложность и насыщенность номера: платье, разные фишечки, переходы, красивые ломаные линии, ее взгляд — все очень гармонично, оригинально и целостно. Замечательная программа! Спасибо, Алина, это было потрясающе!

Байрта Гаряева: Вот это да… Как можно буквально за 3 минуты перевернуть всю душу?! Боже мой, она уникальная фигуристка… Скорость, вращения, хореографические находки, эмоциональная составляющая и т. д. — все на высшем уровне. Дорогая Алина, мы все поняли. Спасибо вам за передачу смысла, заложенного в эту постановку. С наступающим Новым годом, КОРОЛЕВА ЛЬДА.

Tatka Lovatic: Чему вы все восхищаетесь? Она уже ни одного прыжка не может сделать. И катается не могу сказать, что легко. Восхищение — это Валиева, Туктамышева и т. д. , а эта уже забросила себя. Какая она была в 2019-м и какая сейчас… Мда.

Татьяна Багдасарян: Мдааааа уж. Не понимаю восторженных отзывов! Ни одного прыжка в последнее время, одни бабочки или падения. Сколько ни смотрю ее прокаты, и вау не происходит. Такое ощущение, что она уже не может прыгать тройные.

Sasha Lee: Очень странно видеть номер от олимпийской чемпионки без прыжков.

Naira Aslanyan: Как жаль, что вообще разучилась прыгать в таком молодом возрасте, программа очень красивая. Алина артистична, желаю всего лучшего в карьере.

Юрий Щукин: Я до сих пор поклонник АЛИНЫ, но что-то меня это ее выступление разочаровало! Из двух прыжков — две бабочки! Ну как же так, Алина, ты же олимпийская чемпионка???

Злой Волчара: Скорость уже не та, катается как будто на плечах мешок цемента. Прыжки не удались. Тяжеловато. Печаль, конечно.

Наталья Ната: Девочка смазливая и не более! Где чемпионское катание? Где прыжки? Что за ласточки? Когда-то болела за нее… А сегодня — разочарование. Звездная болезнь никому не идет на пользу…

Лидия Будянська: Извините, но мне не понравилось. Ожидала от Алины большего, вместо прыжков бабочки… Совсем на нее не похоже.

SS A: Ну это уже финиш. Ни одного прыжка.

Владимир Парфенов: Если бы выступала за баллы, заняла бы последнее место. Ни одного прыжка, только лед подтерла.

Цезария Антонова: Титул чемпионки надо поддерживать или уходить совсем. Лучше никаких выступлений, чем слабые.

Solo *: Поклонница с Олимпиады. Всегда восхищалась. Красавица. Умница. Но! Складочка на животике огорчила. Катание тяжелое…

Ира Изосимова: Это одиночные танцы? Алина не в форме. Жаль. Еще совсем молодая.

Даная !: Алина — красотка, но выступление не впечатлило, дети катаются лучше!

Михаил: Ничего особенного, вяло. Вы просто влюблены в нее. Хотя очень уважаю ее за прошлые заслуги.