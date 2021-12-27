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17:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Американские журналисты — мерзавцы!» Губерниев — о критике Трусовой и Щербаковой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой после выступлений на чемпионате России.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Американские журналисты — мерзавцы! Это была ничем необоснованная критика, — сказал Губерниев корреспонденту “СЭ” Антону Иванову. — Они совершенно четко ангажированные непрофессиональные мудаки. Их высказывания — это несуразный треп. Эти журналисты не понимают в фигурном катании абсолютно ничего. Это было из серии: дай мы хоть что-нибудь скажем».

Ранее в подкасте «The Skating Lesson» американский журналист Дэвид Лис упрекнул российских фигуристок и предположил, что они употребляют запрещенные лекарства: «Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Лекарства, которые они приняли, были великолепны».

Александра Трусова на чемпионате России заняла второе место (248,65), Анна Щербакова стала третьей (239,56). Турнир выиграла Камила Валиева, набравшая 283,48 балла.

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Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
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