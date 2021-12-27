«Американские журналисты — мерзавцы!» Губерниев — о критике Трусовой и Щербаковой

«Американские журналисты — мерзавцы! Это была ничем необоснованная критика, — сказал Губерниев корреспонденту “СЭ” Антону Иванову. — Они совершенно четко ангажированные непрофессиональные мудаки. Их высказывания — это несуразный треп. Эти журналисты не понимают в фигурном катании абсолютно ничего. Это было из серии: дай мы хоть что-нибудь скажем».

Ранее в подкасте «The Skating Lesson» американский журналист Дэвид Лис упрекнул российских фигуристок и предположил, что они употребляют запрещенные лекарства: «Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Лекарства, которые они приняли, были великолепны».