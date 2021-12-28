Избитый в Москве олимпийский чемпион Соловьев выписан из больницы
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который был избит в центре Москвы 21 декабря, выписан из больницы. Об этом сообщила менеджер фигуриста Елена Болотова.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который был избит в центре Москвы 21 декабря, выписан из больницы. Об этом сообщила менеджер фигуриста Елена Болотова.
«Соловьева выписали из больницы», — цитирует Болотову ТАСС.
Напомним, что Соловьев был избит ночью 21 декабря во время отдыха в караоке-клубе в Весковском переулке. Фигурист заступился за свою девушку — двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, за что был избит двумя студентами.