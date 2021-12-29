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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Помогли лекарства…» В США обвиняют учениц Тутберидзе в мошенничестве на чемпионате России

Популярный американский журналист связал успешные результаты Щербаковой и Трусовой с применением медицинского средства. Да сколько можно-то?

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Источник: РИА "Новости"

Популярный американский журналист связал успешные результаты Щербаковой и Трусовой с применением медицинского средства. Да сколько можно-то?

Не успели ученицы Этери Тутберидзе отпраздновать свой триумф на чемпионате России, как снова оказались в центре громкого скандала. За океаном никак не могут смириться с тотальным доминированием России в женском фигурном катании и ищут всё новые объяснения феноменальным результатам наших девочек.

Автором очередной теории заговора стал ведущий популярного англоязычного подкаста The Skating Lesson Дэвид Лис. Журналист уверен, что секрет успеха Анны Щербаковой и Александры Трусовой заключается в применении чудодейственного лекарства. Проще говоря, в США открыто обвиняют учениц Тутберидзе в мошенничестве.

Но есть ли у Лиса хоть какие-то доказательства?

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«Лекарства, которые они приняли, были великолепны»

Информационная атака на российских фигуристок, а в особенности на группу Этери Тутберидзе, началась в Северной Америке аккурат после чемпионата России в Санкт-Петербурге. Три воспитанницы «Хрустального» триумфально заняли весь пьедестал, доказав, что их тренеру по-прежнему нет равных в мире. Это очень не понравилось зарубежным экспертам, которые тут же нашли объяснение успеху наших спортсменок, намекнув, что без запрещённых препаратов на национальном турнире не обошлось.

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Известный американский журналист Дэвид Лис связал результаты Анны Щербаковой и Александры Трусовой с применением неких лекарств. Якобы именно благодаря им Саше удалось выдать героический прокат в произвольной программе, а Ане выгрызть бронзовую медаль у соперниц. В США открыто обвиняют учениц Тутберидзе в мошенничестве на чемпионате России.

"Я не знаю, что принимали эти девушки, но посмотрите короткую программу. Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Этери знает, как делать хорошую произвольную программу. В прошлом году мы уже видели, как у них происходит апгрейд между короткой и произвольной программами. В этот раз было то же самое.

Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Заметно, что у Трусовой в произвольной программе появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой. У Щербаковой в прошлом году было много энергии в произвольной программе, а в короткой она просто умирала. Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе. Лекарства, которые они приняли, были великолепны. Они помогли. В прошлом году это тоже помогло Анне", — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

В России возмущены обвинениями из США

Слова Лиса вызвали в России огромный резонанс: болельщики и специалисты критикуют журналиста за лживые обвинения и требуют извиниться перед нашими фигуристками. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев и вовсе уверен, что за рубежом просто завидуют успехам наших девочек.

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«На все успехи российских спортсменов реагируют с бессильной озлобленностью. В Америке не могут признать, что русские люди талантливые. Всё это дребедень и полная ерунда. Трусова и Щербакова — уникально талантливые девчонки. Таких девушек не было в истории фигурного катания, как и их тренера Этери Георгиевны Тутберидзе. Иностранцы постоянно придумывают, что наши спортсмены принимают допинг. Они боятся наших спортсменок и нашу большую страну, которая над ними нависла», — сказал Лайшев «Чемпионату».

Мнение чиновника поддержали многие звёзды фигурного катания, включая Ягудина, Авербуха, Жулина. Александр ярко ответил Дэвиду после его нападок.

«Я бы посоветовал этому горе-корреспонденту использовать те же лекарства для своих мозгов. Может, тогда они у него начнут работать немножко лучше. Слов нет. Американцы снова завидуют уровню и мастерству наших фигуристок. А куда Валиеву дел, кстати? Почему о ней ничего не сказал? Это было бы ещё интереснее. Но, видимо, она настолько хороша, что её не хочется трогать», — цитирует Жулина Sport24.

Россиянок пытаются демотивировать перед Олимпиадой?

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Поразительно, с каким упорством за рубежом пытаются оклеветать наших девочек. Причём происходит это всегда перед важными стартами. Лис и его коллеги неоднократно атаковали действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Сначала американцы старались выбить ученицу Этери Тутберидзе из колеи прямо во время турнира в Стокгольме, а затем на старте олимпийского сезона. Очевидно, что действия иностранцев носят сугубо личный характер и цель у них вполне конкретная — демотивировать россиянок перед соревнованиями в Пекине.

С большой долей вероятности олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании станет кто-то из подопечных Тутберидзе. У них просто нет равносильных конкуренток. Во всём мире это прекрасно понимают и не хотят с этим мириться. Психологическая атака — единственный способ для аутсайдеров нейтрализовать лидеров. Ну, а если не выйдет, то всегда можно будет прикрыть свои неудачи пассажами о «великолепных лекарствах» россиянок.

Правда, на деле от этого мало что поменяется. Медаль — лишь одна, и достанется она самой достойной.

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