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14:08 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Кацалапов сообщил, что сможет выступить на чемпионате Европы

Ранее Кацалапов и Виктория Синицина снялись с чемпионата России из-за обострившейся травма спины у спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 декабря. Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов сможет принимать участие в соревнованиях в ближайшие пять-шесть месяцев. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Кацалапов и Виктория Синицина 24 декабря снялись с чемпионата России в Санкт-Петербурге, причиной послужила обострившаяся травма спины у Кацалапова. 26 декабря дуэт вошел в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

«Привет, друзья, я с хорошими новостями! — написал Кацалапов. — Сразу, как вернулись из Санкт-Петербурга, я поехал к лучшим специалистам, и самая главная и позитивная новость — они знают и понимают, как мне помочь. Мы уже начали лечение, провел в больнице три дня. Плюс продолжаю делать многочисленные процедуры каждый день. В общем, как и обещал, делаем все возможное и невозможное. По убедительному прогнозу врачей — смогу тренироваться в полную силу и соревноваться 5−6 месяцев, ну, а потом буду решать свою проблему на корню».

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряные медали мирового первенства (2019) и финала Гран-при (2018). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы (2020).

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