Фигурист Кацалапов сообщил, что сможет выступить на чемпионате Европы

ТАСС, 29 декабря. Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов сможет принимать участие в соревнованиях в ближайшие пять-шесть месяцев. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Кацалапов и Виктория Синицина 24 декабря снялись с чемпионата России в Санкт-Петербурге, причиной послужила обострившаяся травма спины у Кацалапова. 26 декабря дуэт вошел в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

«Привет, друзья, я с хорошими новостями! — написал Кацалапов. — Сразу, как вернулись из Санкт-Петербурга, я поехал к лучшим специалистам, и самая главная и позитивная новость — они знают и понимают, как мне помочь. Мы уже начали лечение, провел в больнице три дня. Плюс продолжаю делать многочисленные процедуры каждый день. В общем, как и обещал, делаем все возможное и невозможное. По убедительному прогнозу врачей — смогу тренироваться в полную силу и соревноваться 5−6 месяцев, ну, а потом буду решать свою проблему на корню».