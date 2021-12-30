«Допинг» Щербаковой и связи Загитовой. Как фигурное катание погрязло в скандалах

Уходящий год в фигурном катании был богатым не только на победы наших спортсменов, но и на скандалы. Нервы, горечь поражения, зависть к более успешному сопернику — никогда не знаешь, что именно заставит тебя встать на тёмную сторону. В олимпийском же сезоне градус страстей повышается в несколько раз, и сдержать эмоции порой становится невозможно.

«Чемпионат» вспоминает самые скандальные истории года в фигурном катании. Резонанс вызывали не только Тутберидзе и Плющенко.

Семья Плющенко против всех

Порой в фигурном катании кипят страсти не хуже, чем в каком-нибудь ММА. Жесточайшая конкуренция, споры из-за оценок, делёжка учеников — всё это рано или поздно приводит к тому, что из простых коллег по цеху вы превращаетесь в непримиримых врагов, которые готовы чуть ли не с кулаками наброситься друг на друга. В прошлом сезоне инициатором жаркого противостояния двух школ стал Евгений Плющенко. «Переманив» к себе в академию Алёну Косторную и Александру Трусову, специалист разозлил руководителей «Хрустального». А хореограф Алексей Железняков и вовсе расценил это как личное оскорбление и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль.

«Единственное моё желание — заткнуть твой неблагодарный рот!» — писал Железняков.

К сожалению или к счастью, конфликт не получил дальнейшего развития. Евгений на бой согласился, но затем Алексей удалил пост и не стал комментировать ситуацию. Вероятно, предположение Плющенко о том, что слова хореографа были не более чем последствием хорошо проведённой новогодней ночи, оказалось верным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CX5p2PKtdBI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CX5p2PKtdBI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Супруга Евгения тоже не раз оказывалась под огнём критики. Яна Рудковская, защищая спортивную честь мужа, продолжала провоцировать оппонентов, уличая их в жёстких методах работы с юными фигуристками. По мнению продюсера, Этери Тутберидзе не заслужила звания великого тренера, поскольку не вырастила ни одной взрослой чемпионки. Такие слова бросили тень не только на саму Рудковскую, но и на всю академию «Ангелы Плющенко», уверена Татьяна Тарасова. Великий тренер отметила, что репутацию Евгению испортила жена. Надо ли говорить, что подобные заявления не остались без ответа?..

Связи Загитовой и «вторжение» трансгендеров

Ещё одним возмутителем спокойствия стала олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Спортсменка в течение года атаковала Этери Тутберидзе, обвиняя её в плагиате и желании нажиться на чужих деньгах. Так, бывшая фигуристка раскритиковала шоу лучшего тренера мира, назвав его «жалким подобием» американского бренда Тома Коллинза. Затем Баюл переключилась и на учениц Этери. К примеру, Алину Загитову Оксана упрекнула в том, что та скопировала свою знаменитую красную пачку с её наряда 1995 года.

Из этой истории Алине удалось выйти красиво, а вот в следующем эпизоде олимпийской чемпионке досталось за некорректное поведение. Корреспондент «Спорт-экспресса» Рустам Имамов обвинил спортсменку в том, что она угрожала ему связями и судом, когда тот сфотографировал её на хоккейном матче «Ак Барс» — «Металлург».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW8_TkDrUel/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW8_TkDrUel/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW8_TkDrUel/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Alina Zagitova (@azagitova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На наставницу Загитовой в шоу Татьяну Навку набросились за слишком резкую критику решения ввести мужскую художественную гимнастику в олимпийскую программу. Фигуристку обвинили в дискриминации и неуважении к цивилизованному обществу. Впрочем, на фоне громкого скандала, связанного с разрешением трансгендерам принимать участие в соревнованиях под эгидой ISU, слова Татьяны не кажутся такими уж несправедливыми.

Блат дочери Тутберидзе и «допинг» Щербаковой

Свою порцию критики получила и Диана Дэвис. В прошлом сезоне фигуристка вместе с партнёром Глебом Смолкиным попала в финал Кубка России в обход установленных правил, а затем таким же способом была заявлена на два этапа Гран-при. Уже тогда заговорили о том, что спортсменка пользуется авторитетом своей знаменитой матери, чтобы пробиться в основу сборной России. Правда, в то, что дочь Тутберидзе окажется на Олимпиаде в Пекине, верили с трудом — слишком невероятным это казалось. Диану ожидали увидеть в Италии в 2026 году, однако в связи с последними событиями нет никаких сомнений, что спортсменка как минимум поедет в Китай, как максимум — завоюет там медаль.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYDoiWyItgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYDoiWyItgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYDoiWyItgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by di.gleb (@davis.smolkin)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Всё началось с потрясающе высоких баллов на соревнованиях категории «Б», закончилось же скандальным серебром на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где Дэвис и Смолкин обошли опытную пару Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Во время ритм-танца зрители не выдержали и освистали судей, которые, по их мнению, намеренно занизили оценки Тиффани и Джонатану. Сдали нервы и у соперников Дэвис и Смолкина: Егор Базин и Елизавета Худайбердиева выдали после соревнований жаркий спич об украденном шансе всей жизни. Тем временем сами Диана и Глеб не обращают внимания на нападки в их сторону.

«Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», — шутят фигуристы.

За рубежом недовольны прогрессом Дэвис и Смолкина и строят теории о том, что Тутберидзе заключила договор с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, чтобы те снялись с турнира, и тем самым Этери Георгиевна обеспечила своей дочери место на Олимпиаде. Впрочем, иностранные эксперты любят наводить шум там, где это возможно. Например, в США неоднократно атаковали Анну Щербакову, обвиняя в том, что фигуристка принимала запрещённые вещества на важных стартах. На чемпионате мира в Стокгольме спортсменке припомнили героический прокат на национальном первенстве, объяснив успех Ани некими чудо-лекарствами. Не изменилась ситуация и в Санкт-Петербурге: американский журналист Дэвид Лис заподозрил Щербакову и Трусову в мошенничестве, намекнув, что фигуристки обязаны своими отличными результатами допингу.

Траньков устранял соперников, Веденин — геев

Не обошлось без спорных моментов и в парном катании. Максим Траньков часто принимает поражения своих учеников близко к сердцу. Например, когда Евгения Тарасова и Владимир Морозов нелепо ошиблись в короткой программе на чемпионате России, он сильно разозлился. Максим не сдержал эмоций и нецензурно выразился прямо на камеру. А немногим ранее Траньков агрессивно отреагировал на высказывание Дениса Ходыкина о том, что классическое парное катание устарело. В ответ олимпийский чемпион набросился с критикой на соперников своих подопечных, назвав их выступление «цирком на льду». Не самый красивый поступок спортсмена.

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Неаккуратными были слова российского судьи Александра Веденина относительно одного из ведущих дуэтов мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Арбитр высказал мнение, что нетрадиционная ориентация партнёра негативно сказывается на катании французов. В ответ специалиста обвинили в гомофобии и пожаловались на него в Международный союз конькобежцев. Веденин пытался «устранить» геев в фигурном катании, а в итоге подставил себя и наших спортсменов.