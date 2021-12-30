Избитый в Москве фигурист Дмитрий Соловьев планирует выступить в новогоднем шоу

«Пока слабость не прошла. Когда привезли в больницу, я был уверен, что сейчас подтвердят сотрясение мозга и поеду домой. Не хотелось лежать в больнице. Но врачи не отпустили. Конечно, я не хотел огласки. Я такой человек, что не люблю суету вокруг себя, громких вещей. Если только это не касается спорта, моих достижений. Я спросил: “Это сотрясение?”. Нет, говорят, хуже — ушиб головного мозга средней тяжести и какое-то кровоизлияние. Я сразу насторожился, поскольку кровоизлияние не очень приятный звоночек.

Были ли раньше такие тяжёлые травмы? Может быть, и были. Трудно сказать, поскольку при каких-то падениях я даже не ходил к врачам. Но сейчас я чувствую последствия, в голове туман. Нешуточная травма. Врачи вообще сказали: «Дмитрий Владимирович, вы должны лежать в реанимации». Говорю: «Но я вроде бы более или менее нормально себя чувствую». Хотя, когда вставал, чувствовал головокружение и давление в голове. Но я старался мало двигаться, поскольку врачи рекомендовали только лежать, спать, есть. Даже на процедуры, несмотря на моё сопротивление, возили на кресле-каталке. Мол, при таких серьёзных травмах головы лучше поменьше двигаться.



Врачи перестраховываются, просят, чтобы никаких нагрузок на голову, никаких самолётов два месяца. И спорт в щадящем режиме, без резких движений.



Я человек неспокойный, зависимый от спорта, от фигурного катания. Это моя болезнь, мой наркотик, поэтому, наверное, не удержусь, выйду на лёд, поскольку уже обещал Татьяне Навке откатать новогоднее шоу «Аленький цветочек», — приводит слова Соловьёва «Комсомольская правда».