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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Министр спорта РФ о травмах в группе Тутберидзе: «В какой-то момент здоровье перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о травмах в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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Источник: РИА "Новости"

Три члена женской сборной России — Дарья Усачева, Александра Трусова и Алена Косторная — получили травмы в текущем сезоне.

«УМО (углубленное медобследование) показывает, что можно, а что нельзя, в каком состоянии человек находится. Да, нагрузки в фигурном катании колоссальны. Помимо того что идет большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду. У Этери Тутберидзе в “Хрустальном” огромный поток, жесткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в ее группу, максималисты. Конечно, в какой-то момент здоровье уже перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат. Да, об этом можно спорить, но на самом деле так почти в любом виде спорта», — сказал Матыцин.

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