Министр спорта РФ о травмах в группе Тутберидзе: «В какой-то момент здоровье перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат»

«УМО (углубленное медобследование) показывает, что можно, а что нельзя, в каком состоянии человек находится. Да, нагрузки в фигурном катании колоссальны. Помимо того что идет большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду. У Этери Тутберидзе в “Хрустальном” огромный поток, жесткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в ее группу, максималисты. Конечно, в какой-то момент здоровье уже перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат. Да, об этом можно спорить, но на самом деле так почти в любом виде спорта», — сказал Матыцин.