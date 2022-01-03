Евгения Медведева стала Гердой. В Москве прошла премьера нового шоу Ильи Авербуха «Снежная королева»

Новогодние праздники — самое лучшее время для ледовых спектаклей. Чаще всего туда приходят с детьми, чтобы показать им новые воплощения любимых сказок. Илья Авербух в этом году решил остановиться на «Снежной королеве» Андерсена.

Спектакль запланирован без антракта, а после дневных шоу зрителей активно просят уйти, чтобы следующие посетители могли спокойно зайти в зал — настолько плотно стоит расписание. Если прийти на арену пораньше, чтобы успеть пройти все пункты досмотра и не ждать долго на морозе, следует изучить небольшие развлечения в коридорах — в продаже есть мягкие игрушки и попкорн, также можно нарисовать на лице аквагрим. Поклонников раннего творчества Ильи Авербуха порадуют диски с записями его предыдущих спектаклей.

Главных героев запланировано четверо — это сама Снежная королева в исполнении Татьяны Тотьмяниной, ее партнер, тролль Максим Маринин, рассказчик Алексей Ягудин и Евгения Медведева в роли Герды. Как и в оригинальной сказке, основная сюжетная линия связана с приключениями Герды, которая в поисках Кая (Артема Федорченко) встречает на своем пути множество приключений. Музыку для шоу, уже традиционно, написали специально для постановки.

Я думаю, что мы поставили перед собой очень сложную задачу. Музыка, которая звучит в спектакле, написана Алексеем Шором в классическом стиле. Это был мой вызов. Я понимаю, что шлягерные песенки, может, веселее, но, мне кажется, цельность образа мы достигаем именно работой души. Когда маленькие дети стремятся понимать, это оставит след. И это важнее сиюминутного всплеска понятной песенки. Илья Авербух продюсер ледового шоу

Репетиции «Снежной королевы» шли параллельно с работой в «Ледниковом периоде», что затрудняло ситуацию. А 31-го декабря пришлось разъезжаться практически в восемь вечера, за четыре часа до Нового года. 1-го января все актеры спектакля провели время с семьей и друзьями, но с утра 2-го числа началась серьезная работа. Сам Авербух приехал на площадку в четыре утра, чтобы успеть проверить готовность всех элементов.

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Тем не менее организаторам удалось создать впечатление, что никаких проблем со временем не было. В сюжет оригинально вплетены нестандартные для фигурного катания элементы. Например, в одной из сцен Максим Маринин и Артем Федорченко делают совместную поддержку.

Воздушные гимнасты, полюбившиеся летом сочинской публике, в этот раз предстали в образе четы Воронов. А в ледовом балете неожиданно появились Софья Шевченко и Игорь Еременко, пропустившие олимпийский чемпионат России по медицинским показаниям.

Евгении Медведевой, ожидаемо, было уделено больше всего ледового времени. С Федорченко они исполнили параллельный двойной тулуп, но сольный тройной сальхов у Жени не получился, фигуристка упала. Возможно, этот элемент был не до конца отрепетирован в костюме — уже на втором шоу Медведева изменила верхнюю юбку, и прыжок получился хорошо.

Самый милый момент спектакля, который не оставил никого равнодушным — воссоединение Кая и Герды.

В финале шоу зрители увидели уже знакомую по «Ледниковому периоду» надпись «Вечность», которую Кай исправляет на «Верность».

«В детских сказках меньше тонких деталей, больше крупных, чтобы четко были видны эмоции. Чтобы было понятно — грусть, радость, печаль, тоска. Это важно показать и эмоциями передать, и языком тела», — поделилась впечатлениями от премьеры Женя. И это абсолютно точное описание спектакля. Шоу смотрится на одном дыхании и не содержит сложных сюжетных поворотов, над которыми надо думать. А пояснения от Алексея Ягудина в роли рассказчика Ганса помогают полностью погрузиться в атмосферу сказки.

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