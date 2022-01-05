Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Спартак
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
14:30
ЦСКА
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
09:30
Амур
Ак Барс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Торпедо
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Филадельфия
41
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Нэшвилл
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Виннипег
13
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо М
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Колорадо
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Сан-Хосе
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Нью-Джерси
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Тампа-Бэй
27
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Калгари
62
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова ответила на вопрос о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о завершении карьеры. Интервью со спортсменкой доступно на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Загитова подтвердила, что не завершила карьеру. «Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы — а хотелось бы», — отметила она.

Чемпионка поделилась, что пока не знает, вернется ли в фигурное катание и в каком амплуа. «Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем — увидим», — сказала она.

2 января Загитова показала, как празднует Новый год. Спортсменка выложила видео, на котором она парится в бане и смотрит телевизор. В ролике фигуристка предстала обернутой в банное полотенце.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету победа на чемпионате мира-2019 и чемпионате Европы-2018. Сейчас спортсменка работает ведущей в шоу «Ледниковый период».

 Макгрегор изменился до неузнаваемости после тяжелой травмы
Мамаев сменит клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь